Законодатели Квебека всё ближе к введению резких ограничений на курение электронных сигарет

Пока речь о запрете вкусовых добавок, которые в скором времени будут запрещены, если предложение правительства Квебека найдёт отклик у законодателей.

Министр здравоохранения Квебека Кристиан Дюбе (Christian Dubé) поднял вопрос о запрете вкусовых и ароматических добавок в электронные сигареты. Как известно, сегодня в эти сигареты добавляются химические элементы, которые создают иллюзию аромата и вкуса винограда, ванили, клубники и других фруктов. Министерство здарвоохранения полагает, что эти химические добавки вредны для организма (в добавок к вредности самих сигарет, хотя электронные сигареты всё же менее вредны, чем традиционное курение).

Опрос депутатов Национальной Ассамблеи, проведённый в начале февраля, показал, что большая часть представителей народа в парламенте поддерживает идею ограничения курения в части запрета на привлекательные вкусы и ароматы. Среди юношей и девушек курение электронных сигарет достигло большого размаха, и популярность такого курения во многом определяется привлекательностью вкусов и запахов, так считают эксперты-медики.

Таким образом, в самое ближайшее время Национальной Ассамблее будет представлен законопроект о запрете любых добавок в электронные сигареты, за исключением тех, что придают аромат и вкус табака. Напомним, что в Квебеке запрещено производство и продажа обычных сигарет с любыми вкусовыми и ароматическими добавками, за исключением табачного вкуса и запаха, так что те же меры в отношении электронных сигарет выглядят логично.

Любопытно, что производители и продавцы электронных сигарет единодушно считают, что введение запрета на вкусовые и ароматические добавки приведёт к резкому сокращению потребления этой продукции, вплоть до разорения производителей. Эти мнения подтверждаются статистикой, приходящей из Новой-Шотландии, Нового-Брунсвика, Острова-Принца-Эдуарда и Северо-западных территорий, где такие ограничения действуют уже год — курение электронных сигарет там резко сократилось. Что касается ограничений на федеральном уровне, разговор о них идёт тоже вот уже год, но пока никаких решений не принято.