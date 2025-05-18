«Суперлаборатории» в Канаде вызывают обеспокоенность DEA: угроза для США растёт

В ежегодном отчёте Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), опубликованном 15 мая и процитированном CTV News, отмечается возрастающая угроза со стороны так называемых «суперлабораторий» по производству синтетических наркотиков, действующих на территории Канады. Несмотря на то, что объёмы наркотиков, поступающих из Канады, значительно уступают мексиканским поставкам, эксперты DEA обращают внимание на потенциал канадских операций быстро восполнить любые пробелы в поставках с юга.

По данным отчёта, за 2024 год на границе США и Канады было изъято около 22 килограммов синтетических наркотиков «канадского происхождения», тогда как на границе с Мексикой — 9350 килограммов. Однако, как подчёркивают в DEA, канадские лаборатории способны быстро нарастить объёмы производства, если ситуация на рынке изменится.

В отчёте также отмечается, что канадские правоохранительные органы добились определённых успехов: в октябре 2024 года была ликвидирована одна из таких крупных лабораторий. Тем не менее, эксперты предупреждают, что угроза со стороны Канады сохраняется и требует постоянного внимания.

Интересно, что в предыдущем отчёте DEA за 2024 год Канада как источник синтетических наркотиков не упоминалась вовсе, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о быстро меняющейся ситуации на наркорынке Северной Америки.

Власти США призывают к дальнейшему укреплению сотрудничества с Канадой в сфере борьбы с незаконным производством и оборотом наркотиков, отмечая, что только совместные усилия смогут предотвратить расширение деятельности «суперлабораторий» и защитить здоровье и безопасность граждан обеих стран.

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