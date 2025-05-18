«Суперлаборатории» в Канаде вызывают обеспокоенность DEA: угроза для США растёт

По данным отчёта, за 2024 год на границе США и Канады было изъято около 22 килограммов синтетических наркотиков «канадского происхождения», тогда как на границе с Мексикой — 9350 килограммов. Однако, как подчёркивают в DEA, канадские лаборатории способны быстро нарастить объёмы производства, если ситуация на рынке изменится.
В отчёте также отмечается, что канадские правоохранительные органы добились определённых успехов: в октябре 2024 года была ликвидирована одна из таких крупных лабораторий. Тем не менее, эксперты предупреждают, что угроза со стороны Канады сохраняется и требует постоянного внимания.
Интересно, что в предыдущем отчёте DEA за 2024 год Канада как источник синтетических наркотиков не упоминалась вовсе, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о быстро меняющейся ситуации на наркорынке Северной Америки.
Власти США призывают к дальнейшему укреплению сотрудничества с Канадой в сфере борьбы с незаконным производством и оборотом наркотиков, отмечая, что только совместные усилия смогут предотвратить расширение деятельности «суперлабораторий» и защитить здоровье и безопасность граждан обеих стран.
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