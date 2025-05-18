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Новости Kepler Communications впервые успешно провела оптическую передачу данных между спутником и Землей
Galaxy
Космос. Фото из открытыъ источников.

Kepler Communications впервые успешно провела оптическую передачу данных между спутником и Землей

Виктория Христова Май 18, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 30 Просмотров

15 мая издание SpaceNews сообщило о важном технологическом прорыве: канадская компания Kepler Communications впервые успешно продемонстрировала оптическую передачу данных между своим спутником-прототипом на низкой околоземной орбите и наземной станцией приёма.

 

Генеральный директор Kepler Мина Митри отметила, что передача данных осуществлялась с помощью оптической наземной станции, которой управляет французская технологическая компания Cailabs. Скорость передачи соответствовала стандартам, установленным Агентством передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA).

Митри подчеркнула, что испытания прошли в различных условиях:


«Мы продемонстрировали приём и передачу данных как у поверхности Земли, где атмосферные эффекты наиболее сильны, так и на больших высотах, где скорость приёма самая высокая», — заявила она.

Этот успех открывает новые возможности для создания высокоскоростных и надёжных каналов связи между спутниками и наземной инфраструктурой, что особенно важно для развития глобальных сетей передачи данных, интернета вещей и спутниковых коммуникаций нового поколения.

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