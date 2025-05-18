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Новости Израиль усиливает удары по сектору Газа и готовится к расширению военной операции

Израиль усиливает удары по сектору Газа и готовится к расширению военной операции

Степан Артемьевский Май 18, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 35 Просмотров

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) значительно нарастила интенсивность ударов по сектору Газа и объявила о планах расширить масштабы военной операции в палестинском анклаве. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

 

В официальном заявлении отмечается, что ЦАХАЛ наносит массированные удары по объектам в Газе и активно мобилизует войска для установления контроля в ключевых районах. Эти действия являются частью подготовки к следующему этапу операции, целью которой названы освобождение израильских заложников и ликвидация инфраструктуры палестинского движения ХАМАС.

В рамках подготовки к расширению боевых действий армия обратилась к жителям северо-западных районов Газы с призывом срочно эвакуироваться в более безопасные зоны. Израильские военные подчеркивают, что эвакуация необходима для минимизации жертв среди гражданского населения.

 

Ожидается, что в ближайшее время армия Израиля расширит зону проведения операций, что может привести к дальнейшей эскалации конфликта и увеличению числа перемещённых лиц в секторе Газа. Ситуация в регионе остаётся крайне напряжённой, а гуманитарные организации выражают обеспокоенность по поводу безопасности мирных жителей и доступа к необходимой помощи.

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