Израиль усиливает удары по сектору Газа и готовится к расширению военной операции

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) значительно нарастила интенсивность ударов по сектору Газа и объявила о планах расширить масштабы военной операции в палестинском анклаве. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

В официальном заявлении отмечается, что ЦАХАЛ наносит массированные удары по объектам в Газе и активно мобилизует войска для установления контроля в ключевых районах. Эти действия являются частью подготовки к следующему этапу операции, целью которой названы освобождение израильских заложников и ликвидация инфраструктуры палестинского движения ХАМАС.

В рамках подготовки к расширению боевых действий армия обратилась к жителям северо-западных районов Газы с призывом срочно эвакуироваться в более безопасные зоны. Израильские военные подчеркивают, что эвакуация необходима для минимизации жертв среди гражданского населения.

Ожидается, что в ближайшее время армия Израиля расширит зону проведения операций, что может привести к дальнейшей эскалации конфликта и увеличению числа перемещённых лиц в секторе Газа. Ситуация в регионе остаётся крайне напряжённой, а гуманитарные организации выражают обеспокоенность по поводу безопасности мирных жителей и доступа к необходимой помощи.

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