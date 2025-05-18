Прогноз погоды в Монреале на ближайшую неделю

В ближайшие семь дней погода в Монреале будет преимущественно пасмурной и прохладной с периодическими осадками.

Суббота, 17 мая — ожидаются ливни и сильные грозы, температура около 18°C. Ветер слабый, северного направления.

— ожидаются ливни и сильные грозы, температура около 18°C. Ветер слабый, северного направления. Воскресенье, 18 мая — облачно с небольшими дождями, температура останется в районе 18°C.

— облачно с небольшими дождями, температура останется в районе 18°C. Понедельник, 19 мая — облачно, возможен кратковременный дождь, станет немного прохладнее.

— облачно, возможен кратковременный дождь, станет немного прохладнее. Вторник, 20 мая — облачно и прохладно, с небольшим дождём.

— облачно и прохладно, с небольшим дождём. Среда, 21 мая — облачно, без существенных осадков.

— облачно, без существенных осадков. Четверг, 22 мая — прохладно, ожидаются дожди и морось.

Влажность воздуха будет высокой, а уровень ультрафиолетового излучения низким. Рекомендуется иметь при себе зонты и одеваться по погоде, учитывая прохладу и возможные осадки.

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