Прогноз погоды в Монреале на ближайшую неделю

В ближайшие семь дней погода в Монреале будет преимущественно пасмурной и прохладной с периодическими осадками.
- Суббота, 17 мая — ожидаются ливни и сильные грозы, температура около 18°C. Ветер слабый, северного направления.
- Воскресенье, 18 мая — облачно с небольшими дождями, температура останется в районе 18°C.
- Понедельник, 19 мая — облачно, возможен кратковременный дождь, станет немного прохладнее.
- Вторник, 20 мая — облачно и прохладно, с небольшим дождём.
- Среда, 21 мая — облачно, без существенных осадков.
- Четверг, 22 мая — прохладно, ожидаются дожди и морось.
Влажность воздуха будет высокой, а уровень ультрафиолетового излучения низким. Рекомендуется иметь при себе зонты и одеваться по погоде, учитывая прохладу и возможные осадки.
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