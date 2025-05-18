В Монреале полиция расследует поджог автомобиля в районе Анжу

Полиция Монреаля (SPVM) ведёт расследование после поджога автомобиля, который произошёл в ночь на субботу в районе Анжу.

По словам представителя SPVM, около полуночи поступил звонок в службу 911 с сообщением о пожаре автомобиля, припаркованного во дворе жилого дома на авеню Эмиль-Лего (Émile-Legault Avenue), недалеко от авеню Жан-Депре (Jean-Desprez Avenue).

На место происшествия прибыли пожарные Монреаля (SIM), которым удалось быстро локализовать и потушить огонь. Тем не менее, автомобиль получил серьёзные повреждения и был эвакуирован для дальнейшей экспертизы.

Полиция сообщила, что рядом с местом происшествия были обнаружены следы использования зажигательных материалов. В связи с этим инцидент рассматривается как умышленный поджог.

К счастью, никто не пострадал. На данный момент задержанных нет, расследование продолжается.

Полиция призывает всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, обратиться в правоохранительные органы.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.