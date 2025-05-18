В Монреале 18-летний молодой человек ранен при попытке ограбления

По данным полиции Монреаля (SPVM), на место происшествия были вызваны сотрудники после сообщений о выстреле. Согласно первоначальным показаниям свидетелей, к жертве подошёл как минимум один подозреваемый, который попытался его ограбить. Между молодыми людьми завязалась ссора, в ходе которой прозвучал выстрел. Пуля попала пострадавшему в нижнюю часть тела.
Пострадавший был доставлен в больницу. По информации врачей, его жизни ничего не угрожает.
Полиция оцепила место происшествия, ведётся осмотр территории, опрашиваются свидетели и изучаются записи с камер видеонаблюдения. На данный момент задержанных нет, расследование продолжается.
Полиция Монреаля обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, с просьбой связаться с правоохранительными органами.
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