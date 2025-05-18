Полиция Кингстона использует дроны для выявления нарушителей: жители спорят о границах приватности

В начале мая на трёх оживлённых перекрёстках Кингстона полиция впервые применила беспилотные летательные аппараты для слежки за водителями, использующими мобильные телефоны за рулём.

Операция, по данным полиции, уже принесла первые результаты: к 7 мая выписано 20 штрафов на основании видеоматериалов, снятых с дронов.

Дроны, оснащённые мощными зум-камерами, позволяли фиксировать нарушения крупным планом. После получения видеодоказательств инспекторы на земле останавливали автомобили и оформляли протоколы.

Впервые применённая в Кингстоне технология вызвала бурные споры среди горожан и в социальных сетях. Часть жителей поддержала инициативу, считая её эффективной мерой для повышения безопасности на дорогах. «Это поможет спасти жизни», — пишут одни. Другие же выражают обеспокоенность: «Такой контроль — прямое вторжение в личную жизнь».

Юристы и правозащитники также бьют тревогу. По их мнению, съёмка с дрона может нарушать право на приватность, гарантированное Хартией прав и свобод Канады. «Это сравнимо с необоснованным обыском», — отмечают эксперты. Бывший комиссар по вопросам приватности Онтарио Энн Кавукиан заявила: «Съёмка с дрона гораздо более инвазивна, чем обычные камеры наблюдения».

Полиция Кингстона, в свою очередь, утверждает, что разницы между фиксацией нарушений с помощью дрона и, например, наблюдением из фургона нет. Начальник полиции Скотт Фрейзер подчеркнул: «Мы не следим за личной жизнью, а фиксируем только факт нарушения. Если суд решит, что это незаконно, мы прекратим практику».

Использование дронов для контроля за водителями стало поводом для широкой дискуссии о балансе между эффективностью борьбы с нарушениями и защитой гражданских прав. Вопрос о допустимости таких методов остаётся открытым и, вероятно, будет решаться уже в суде.

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