Компания из Лаваля просит пересмотреть ужесточение правил для временных иностранных работников

В компании Airex Industries, занимающейся производством оборудования для контроля загрязнения в Лавале, срок действия разрешений на работу у семи сотрудников-иностранцев скоро истекает. Руководство компании обращается к федеральному правительству Канады с просьбой пересмотреть новые правила Программы временных иностранных работников (Temporary Foreign Worker Program, TFW).

Истории работников и позиция компании

Один из сотрудников, Фабиан Молано из Колумбии, рассказал CTV News, что испытывает сильный стресс из-за неопределённости своего будущего в Канаде. Сейчас он работает по закрытому разрешению на работу, которое привязано к конкретному работодателю.

Президент Airex Industries Тони Василакос отметил, что потеря семи квалифицированных сварщиков с сертификатом CWB нанесёт серьёзный удар по производству и возможностям компании. Всего на предприятии трудится около 90 человек.

Новые правила и их последствия

С ноября 2024 года вступили в силу новые требования к работодателям, желающим нанимать иностранных работников:

В регионах с уровнем безработицы 6% и выше работодатели обязаны повысить минимальную зарплату для временных иностранных работников на 20%.

Заявки на LMIA (оценка воздействия на рынок труда), не соответствующие этим критериям, будут отклоняться.

Эти изменения направлены на стимулирование найма канадцев. Однако, по словам Василакоса, найти квалифицированных сварщиков в регионе практически невозможно, несмотря на высокий уровень безработицы, например, в Драммондвиле, где находится производство.

Теперь компания обязана платить своим работникам не менее 33 долларов в час, что значительно увеличивает расходы.

Реакция и комментарии

Василакос выразил разочарование, отметив, что компания всегда следовала федеральным правилам, но теперь процесс стал гораздо сложнее и менее предсказуемым:

«Ощущение, будто у нас выбили почву из-под ног», — сказал он.

В свою очередь, представитель Министерства иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC) заявил, что ответственность за соответствие новым требованиям полностью лежит на работодателе.

Заключение

Ситуация в Airex Industries отражает более широкую проблему для многих предприятий Канады, которые зависят от иностранных специалистов. Ужесточение правил призвано поддержать местных работников, но может привести к нехватке квалифицированных кадров и снижению производственных мощностей, особенно в технических и промышленных секторах.

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