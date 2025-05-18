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Новости Компания из Лаваля просит пересмотреть ужесточение правил для временных иностранных работников

Компания из Лаваля просит пересмотреть ужесточение правил для временных иностранных работников

Степан Артемьевский Май 18, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 33 Просмотров

В компании Airex Industries, занимающейся производством оборудования для контроля загрязнения в Лавале, срок действия разрешений на работу у семи сотрудников-иностранцев скоро истекает. Руководство компании обращается к федеральному правительству Канады с просьбой пересмотреть новые правила Программы временных иностранных работников (Temporary Foreign Worker Program, TFW).

 

Истории работников и позиция компании

Один из сотрудников, Фабиан Молано из Колумбии, рассказал CTV News, что испытывает сильный стресс из-за неопределённости своего будущего в Канаде. Сейчас он работает по закрытому разрешению на работу, которое привязано к конкретному работодателю.

Президент Airex Industries Тони Василакос отметил, что потеря семи квалифицированных сварщиков с сертификатом CWB нанесёт серьёзный удар по производству и возможностям компании. Всего на предприятии трудится около 90 человек.

Новые правила и их последствия

С ноября 2024 года вступили в силу новые требования к работодателям, желающим нанимать иностранных работников:

  • В регионах с уровнем безработицы 6% и выше работодатели обязаны повысить минимальную зарплату для временных иностранных работников на 20%.
  • Заявки на LMIA (оценка воздействия на рынок труда), не соответствующие этим критериям, будут отклоняться.

Эти изменения направлены на стимулирование найма канадцев. Однако, по словам Василакоса, найти квалифицированных сварщиков в регионе практически невозможно, несмотря на высокий уровень безработицы, например, в Драммондвиле, где находится производство.

Теперь компания обязана платить своим работникам не менее 33 долларов в час, что значительно увеличивает расходы.

Реакция и комментарии

Василакос выразил разочарование, отметив, что компания всегда следовала федеральным правилам, но теперь процесс стал гораздо сложнее и менее предсказуемым:
«Ощущение, будто у нас выбили почву из-под ног», — сказал он.

В свою очередь, представитель Министерства иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC) заявил, что ответственность за соответствие новым требованиям полностью лежит на работодателе.

Заключение

Ситуация в Airex Industries отражает более широкую проблему для многих предприятий Канады, которые зависят от иностранных специалистов. Ужесточение правил призвано поддержать местных работников, но может привести к нехватке квалифицированных кадров и снижению производственных мощностей, особенно в технических и промышленных секторах.

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