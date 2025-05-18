Монреальская библиотека признала ошибку после отказа в проведении англоязычного литературного вечера

В Монреале публичная библиотека признала свою ошибку после того, как отказала местной писательнице Марии Кальтабиано в организации литературного вечера на английском языке, ссылаясь на языковой закон Квебека, известный как Билль 96.

История Марии Кальтабиано

Мария Кальтабиано — местная жительница и автор, недавно опубликовавшая свой первый сборник стихов, посвящённый памяти покойного мужа, умершего от рака. Она обратилась в библиотеку с просьбой организовать встречу, чтобы прочитать свои стихи на английском языке.

Однако ей отказали, объяснив это требованиями Билля 96 — закона, направленного на защиту французского языка в Квебеке. Кальтабиано сообщили, что чтение должно проходить на французском или с переводчиком. По её словам, переводить поэзию сложно, а поиск переводчика — хлопотное дело.

«Меня заставили замолчать», — сказала она в интервью CTV News. После отказа она почувствовала себя гражданином второго сорта.

Реакция библиотеки

После того, как история получила огласку в СМИ, библиотека признала свою ошибку и извинилась перед Кальтабиано. Представители учреждения заявили, что неправильно истолковали положения закона и не должны были отказывать автору в проведении мероприятия на английском языке.

Закон Билль 96 и его последствия

Билль 96 ужесточает требования к использованию французского языка в общественных учреждениях, в том числе в библиотеках. Закон вызывает споры, поскольку некоторые жители англоязычных и многоязычных сообществ Квебека считают, что их права ущемляются.

Общественная реакция

Случай с Кальтабиано вызвал волну обсуждений о балансе между защитой французского языка и уважением к культурному и языковому многообразию провинции. Многие выразили поддержку писательнице, отмечая, что библиотеки должны быть открыты для всех языков и культур.

Заключение

Этот инцидент стал напоминанием о важности диалога и гибкости в применении языковых законов, особенно в многонациональных и многоязычных сообществах. Библиотека пообещала пересмотреть свои внутренние процедуры, чтобы подобные ошибки не повторялись в будущем.

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