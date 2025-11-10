Монреальский рынок недвижимости завершил октябрь с ростом — +5% к прошлому году и рекорды продаж

В октябре 2025 года рынок жилой недвижимости Монреаля продемонстрировал стабильный рост: продажи выросли на 5% по сравнению с прошлым годом, что стало четвёртым по успешности октябрём с 2000 года, сообщает Ассоциация профессиональных риэлторов Квебека (QPAREB).​

Быстрее всего росли продажи односемейных домов (+8%) и plexов (+20%), подчеркнув устойчивость этих сегментов, несмотря на спад интереса к кондоминиумам: их продажи снизились на 4%. Причина — резкое повышение взносов по содержанию жилья (+50% за пять лет), что затруднило ипотечное одобрение для многих покупателей.

Активные предложения выросли на 7%, в основном за счёт увеличения числа кондоминиумов (+18%), в то время как на односемейные дома и plex-объекты сохраняется дефицит. Несмотря на рост предложения, рынок по-прежнему остаётся на стороне продавцов: медианная цена дома составляет $632,000 (+7%), plex — $850,000 (+8%), кондоминиума — $429,000 (+4%). Среднее время продажи снижается: односемейный дом продаётся за 38 дней, plex — за 47, квартира — за 50 дней.

В последние месяцы динамику рынка поддерживают понижения ключевой ставки Банка Канады (до 2,5% в сентябре и 2,25% в октябре), что усилило спрос и привлекло новых инвесторов. Эксперты отмечают, что настроения потребителей улучшились, а рынок Монреаля идёт к сильнейшему результату за 25 лет.

«Октябрь продолжил тенденцию сильных продаж, наблюдавшихся с третьего квартала. Несмотря на рост доступных объектов, обусловленный кондоминиумами, спрос остаётся высоким, а цены продолжают расти», — сообщил директор анализа рынка QPAREB Шарль Бран.​

Федеральный бюджет, по мнению аналитиков, может не дать достаточного импульса экономике, что увеличивает вероятность дальнейшего снижения процентных ставок в ближайшие месяцы.

