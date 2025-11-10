Верховный суд Канады разрешил уничтожение страусиной фермы в Британской Колумбии

Верховный суд Канады отклонил апелляцию владельцев страусиной фермы в провинции Британская Колумбия, пытавшихся заблокировать федеральное распоряжение об уничтожении поголовья. Это судебное решение привело к массовому забою более 300 страусов в рамках противоэпидемических мер по борьбе с птичьим гриппом.

Правовой конфликт между фермерами и федеральными властями возник после вспышки заболевания, в результате которой прошлой зимой погибли 69 страусов. Канадское агентство по контролю за продуктами питания настояло на радикальном решении — полном уничтожении всего поголовья, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Владельцы фермы пытались через судебную систему обжаловать решение, ссылаясь на клиническую норму оставшихся птиц и отсутствие угрозы другим хозяйствам региона. Тем не менее, суд поддержал позицию федерального агентства, признав превентивные меры необходимыми для защиты здоровья населения.

Несмотря на попытки американских общественных деятелей, включая министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего и бизнесмена Джона Кациматидиса, повлиять на ситуацию, канадские власти продолжили санитарно-эпидемиологические мероприятия в соответствии с утверждёнными протоколами.

Проблема птичьего гриппа приобрела международные масштабы — недавно в Германии было уничтожено более полумиллиона домашних птиц из-за похожих эпидемических рисков, что чётко демонстрирует серьёзность угрозы для птицеводческой отрасли по всему миру.

Эксперты считают, что такие строгие меры необходимы для предотвращения дальнейшего распространения вируса, несмотря на эмоциональные и экономические последствия для фермеров.

