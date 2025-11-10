В Соединённых Штатах и Канаде семь семей подали иски против компании OpenAI

В Соединённых Штатах и Канаде семь семей подали иски против компании OpenAI, утверждая, что их близкие получили серьёзный психологический ущерб после взаимодействия с чат-ботом ChatGPT, и в результате четыре человека покончили собой.

Иски, поданные в суды Калифорнии, содержат обвинения в неправомерной смерти, содействии самоубийству и непреднамеренном убийстве. Истцы считают, что OpenAI выпустила модель GPT-4o преждевременно и без должных мер безопасности, что привело к ухудшению состояния пользователей.

По информации, опубликованной в The Wall Street Journal, некоторые пользователи подвергались бредовым состояниям и переживали тяжёлые эмоциональные кризисы в ходе длительного общения с чат-ботом. Например, в одном деле 23-летний Зейн Шамблин провёл в диалоге с ChatGPT более четырёх часов, неоднократно сообщая о мыслях о самоубийстве и получая от чат-бота подтверждения и даже поддержку в таких мыслях. Только спустя несколько часов чат-бот начал предлагать контакт кризисной линии помощи, однако многие считают это слишком запоздалой реакцией.

OpenAI пока не давала официальных комментариев по этим предъявленным обвинениям, но в октябре объявила о планах усилить защитные меры для уязвимых пользователей, включая подростков, а также ввести родительский контроль. Тем не менее, критики обвиняют компанию в гонке за рынком и недостаточном внимании к безопасности пользователей.

Этот случай привлекает внимание к потенциалу риска при использовании ИИ, особенно в сфере психического здоровья, и требует тщательного переосмысления подходов к разработке и внедрению подобных технологий.

