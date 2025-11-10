Сокровище Габсбургов хранилось более века в Канаде

Настоящая история прославленного бриллианта «Флорентиец», некогда принадлежавшего династии Габсбургов и считавшегося утраченным с 1919 года, обрастает новыми подробностями.

Потомки последнего императора Австро-Венгрии Карла I рассказали The New York Times, что драгоценный камень все это время хранился в банковском сейфе в Канаде.

Согласно семейным архивам, императрица Цита доверила сохранение бриллианта сыновьям Роберту и Рудольфу и попросила не раскрывать эту тайну в течение 100 лет после смерти супруга. Камень весом 137 карат с грушевидной формой и характерным желтоватым оттенком изначально принадлежал итальянской семье Медичи.

Внук Карла I, Карл фон Габсбург-Лотаринген, признался, что сам до недавнего времени не был осведомлен о местонахождении «Флорентийца». По его словам, семья собирается предоставить уникальную возможность всем желающим увидеть бриллиант и остальные драгоценности, выражая благодарность Канаде за хранение реликвий.

Данное открытие завершает долгие споры и легенды о судьбе бриллианта и подчёркивает историческое значение сохранения культурного наследия.

