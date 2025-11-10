Арахис для памяти: ученые обнаружили простой способ улучшить мозговой кровоток у пожилых

Учёные из Монреальского университета провели исследование, показавшее, что регулярное употребление 60 граммов жареного несоленого арахиса с кожурой способно улучшить мозговой кровоток и память у людей старше 60 лет.

Результаты работы опубликованы в высокорейтинговом журнале Clinical Nutrition.

В эксперименте участвовали 31 здоровый доброволец в возрасте от 60 до 75 лет, которые ежедневно в течение 16 недель ели по две порции арахиса. По итогам эксперимента структурные изменения мозга проявились в увеличении кровотока на 3,6%, улучшении вербальной памяти на 5,8%, а также снижение систолического давления на 5 мм рт. ст. и пульсового — на 4 мм рт. ст.

Особое улучшение было зафиксировано в лобных и височных долях мозга, отвечающих за когнитивные функции памяти и внимания, пояснил руководитель исследования — доцент Петер Йорис.

«Увеличение мозгового кровотока свидетельствует о лучшем снабжении нейронов кислородом и питательными веществами», — подчеркнул он.

Пользу арахиса учёные объясняют его богатым составом: растительный белок, аминокислота L-аргинин, полиненасыщенные жиры, полифенолы с антиоксидантным действием, а кожура ореха добавляет пищевые волокна и дополнительные защитные вещества.

Авторы исследования считают, что такой простой элемент диеты может стать эффективной мерой профилактики возрастных когнитивных нарушений и деменции, представляя доступный способ сохранить здоровье мозга с возрастом.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG