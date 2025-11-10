20-й Ежегодный израильский кинофестиваль в Монреале пройдет с 5 по 19 ноября

С 5 по 19 ноября в Монреале проходит 20-й Ежегодный израильский кинофестиваль (FCIM), который в этом году состоится в онлайн-формате и, кроме того, три фильма будут показаны в кинотеатре. Пасс для просмотра всех онлайн-фильмов стоит 30 долларов, а билеты на киносеансы — 15 долларов каждый.

Фестиваль, как и всегда, организован Объединённым сефардским сообществом Квебека (Communauté Sépharade Unifiée du Québec). Касса открыта на сайте fcim.ca. Жюри во главе с председателем Дидье Фарре, президентом кинофестиваля Уатуэ, включает актера Эрика Хозиеля, Лорна Прайса, сопредседателя Wazabi Films, документалиста Эрика Скотта и обладательницу премии Оскар режиссера Беверли Шаффер.

Президент CSUQ Эстер Краузе отметила: «Одним из главных достоинств фестиваля является его способность эволюционировать вместе со временем, оставаясь верным своей сути — празднованию творчества, разнообразия и жизненной энергии израильского кинематографа».

Генеральный консул Израиля Элиаз Луф подчеркнул: «Незабываемым этот фестиваль делают не только фильмы, но и страсть, труд организаторов и волонтеров. Спасибо всем, кто создает пространство для обмена историями и культурного общения.»

В программе — 15 фильмов, из них восемь игровых и семь документальных. Среди главных фильмов:

«The Ring» — открывающий фильм, обладатель приза зрительских симпатий на Израильском фестивале в Париже. История о глубоко религиозном Арноне Нобле, который ищет легендарное кольцо, спасшее жизнь его матери — бывшей узнице Холокоста.

«Bliss» — фильм закрытия фестиваля, номинированный на три награды Ophir 2024, среди них Лучший актер, актриса и фильм. История супружеской пары из Назарета, преодолевающей повседневные трудности и потрясения.

«Cabaret Total» — обладатель художественной награды на Хайфском международном кинофестивале, повествует о бывшем актере, раскритиковавшем правительство в кабаре, и столкнувшемся с последствиями.

«Come Closer» — победитель нескольких премий Ophir, рассказывает о молодой девушке Тель-Авива, пытающейся справиться с горем и сложными семейными отношениями.

«Pink Lady» — фильм о жизни в ультраортодоксальной еврейской общине Иерусалима с драматическим сюжетом и призом за режиссуру на Tallinn Black Nights

Все подробности и билеты доступны на сайте фестиваля.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG