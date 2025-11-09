В октябре 2025 года на острове Монреаль было продано 3968 объектов недвижимости

В октябре 2025 года на острове Монреаль было продано 3968 объектов недвижимости, что подтверждает сохранение высокой динамики рынка, начавшейся ещё в третьем квартале.

По словам Шарля Брана, директора анализа рынка в APCIQ, за 10 месяцев 2025 года регион может показать одну из лучших продажных статистик за 25 лет.

Основные тенденции октября:

Plex (многоквартирные дома) остались самым динамичным сегментом: продажи выросли на 20% по сравнению с октябрём прошлого года, за ними идут односемейные дома с ростом на 8%.

В то же время сделки с кондоминиумами снизились на 4%, что связано с резким увеличением расходов на содержание (плюс 50% за 5 лет).

Медианные цены продолжают расти: для односемейных домов — на 7% (до 632 000 $), для plex — на 8% (до 850 000 $), для кондоминиумов — на 4% (до 429 000 $).

Число новых объявлений составило 6568, что на 7% больше, чем в октябре прошлого года, а общее предложение достигло 19 001 объекта.

Недавнее понижение ключевой ставки до 2,25% привело к возвращению активности покупателей и инвесторов, благодаря чему снизились сроки продажи и рынок остался на стороне продавцов, особенно в сегменте домов и доходных объектов.

Таким образом, несмотря на охлаждение сегмента кондоминиумов, рынок Монреаля остаётся одним из самых сильных за последние четверть века, а спрос на plex и односемейные дома продолжает расти.

