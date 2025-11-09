Квебекская партия Québec solidaire (QS) призывает правительство Франсуа Лего отозвать законопроект 2, который меняет схему оплаты труда врачей, вводит жёсткие показатели эффективности и грозит им санкциями. По словам Рубы Газаль, система здравоохранения находится в смятении, а новый закон «плох» и требует возврата к переговорам с врачами, чтобы выработать реальные и применимые решения.

Закон был принят ускоренно 24 октября, и, как свидетельствуют врачи, среди специалистов царят шок, разочарование и тревога. Уже вскоре после принятия появились обращения о намерении специалистов покинуть провинцию, уйти на пенсию или эмигрировать. Несколько специалистов в Монреале готовы уехать в США или другие провинции Канады, а отделения рискуют потерять до половины сотрудников. ​ Суть конфликта — привязка заработной платы врачей к общим целевым показателям, таким как количество приёмов пациентов, особенно уязвимых групп. Врачам грозят штрафы до 500 000 долларов в день за любые коллективные действия против политики правительства. В то же время врачи указывают на реальную нехватку персонала и технических специалистов: даже при желании невозможно соответствовать установленным нормам.

Дополнительные сложности создают сбои в системе записи на приём и перегруженность документацией, что снижает доступность и качество медпомощи. Медицинские ассоциации опасаются, что закон приведёт к уходу опытных специалистов и снижению качества помощи, поскольку врачи будут вынуждены из-за количества пациентов сокращать время консультаций и давать менее персонализированные рекомендации.

По оценкам федерации медицинских специалистов, регуляции могут трактоваться слишком строго, например, если два врача одновременно покинут практику или переедут — это может расцениваться как коллективная акция и привести к штрафам. На фоне протестов около тысячи человек вышли на улицу против закона, а медики и студенты готовят новые акции и юридические иски. Федерация семейных врачей Квебека и другие медорганизации требуют полного пересмотра документа и возвращения к переговорам, подчеркивая, что без учёта реальных условий врачебной практики никакие количественные показатели не улучшат ситуацию.

Таким образом, ситуация вокруг законопроекта 2 в Квебеке остаётся напряжённой: противоречие между стремлением правительства управлять эффективностью и фактическими реалиями медицинской практики грозит не только снижением качества медпомощи, но и очередным кадровым кризисом.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG