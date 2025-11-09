Подписаться на рассылку
Квебекская партия Québec solidaire (QS) призывает правительство Франсуа Лего отозвать законопроект 2

Виктория Христова Ноя 9, 2025 Новости, Новости провинции Квебек

Квебекская партия Québec solidaire (QS) призывает правительство Франсуа Лего отозвать законопроект 2, который меняет схему оплаты труда врачей, вводит жёсткие показатели эффективности и грозит им санкциями. По словам Рубы Газаль, система здравоохранения находится в смятении, а новый закон «плох» и требует возврата к переговорам с врачами, чтобы выработать реальные и применимые решения.

 

 

Закон был принят ускоренно 24 октября, и, как свидетельствуют врачи, среди специалистов царят шок, разочарование и тревога. Уже вскоре после принятия появились обращения о намерении специалистов покинуть провинцию, уйти на пенсию или эмигрировать. Несколько специалистов в Монреале готовы уехать в США или другие провинции Канады, а отделения рискуют потерять до половины сотрудников. Суть конфликта — привязка заработной платы врачей к общим целевым показателям, таким как количество приёмов пациентов, особенно уязвимых групп. Врачам грозят штрафы до 500 000 долларов в день за любые коллективные действия против политики правительства. В то же время врачи указывают на реальную нехватку персонала и технических специалистов: даже при желании невозможно соответствовать установленным нормам.

Дополнительные сложности создают сбои в системе записи на приём и перегруженность документацией, что снижает доступность и качество медпомощи. Медицинские ассоциации опасаются, что закон приведёт к уходу опытных специалистов и снижению качества помощи, поскольку врачи будут вынуждены из-за количества пациентов сокращать время консультаций и давать менее персонализированные рекомендации.

По оценкам федерации медицинских специалистов, регуляции могут трактоваться слишком строго, например, если два врача одновременно покинут практику или переедут — это может расцениваться как коллективная акция и привести к штрафам. На фоне протестов около тысячи человек вышли на улицу против закона, а медики и студенты готовят новые акции и юридические иски. Федерация семейных врачей Квебека и другие медорганизации требуют полного пересмотра документа и возвращения к переговорам, подчеркивая, что без учёта реальных условий врачебной практики никакие количественные показатели не улучшат ситуацию.

Таким образом, ситуация вокруг законопроекта 2 в Квебеке остаётся напряжённой: противоречие между стремлением правительства управлять эффективностью и фактическими реалиями медицинской практики грозит не только снижением качества медпомощи, но и очередным кадровым кризисом.

 

 

 

