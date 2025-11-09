В районе Плато-Мон-Рояль в Монреале в субботу мужчина был доставлен в больницу с ножевыми ранениями

В районе Плато-Мон-Рояль в Монреале в субботу утром 44-летний мужчина был доставлен в больницу с ножевыми ранениями, сообщили представители полиции.

По данным полиции, вызов 911 поступил около 9 утра, и сотрудники прибыли в квартиру на пересечении улиц Эспланада и Бернард-Стрит-Уэст. Прибывшие обнаружили пострадавшего с повреждениями верхней и нижней частей тела от «острого предмета». Мужчина был в сознании при госпитализации, однако о его текущем состоянии информации пока нет.

Спустя некоторое время неподалёку был задержан подозреваемый — 22-летний мужчина, которого планируют допросить в тот же день. По первоначальным данным свидетелей между мужчинами произошёл конфликт, который перерос в насилие с применением ножа.

Полиция продолжает расследование инцидента и предпринимает все необходимые меры для выяснения обстоятельств.

Данный случай подчёркивает важность своевременного реагирования и необходимость предотвращения бытового насилия в городских районах.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG