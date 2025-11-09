Тату-мастер из Монреаля Лука Лажуа участвует в 17 сезоне шоу «Ink Master» — популярного соревнования среди татуировщиков со всего мира, где победитель получает приз в размере 250 000 долларов.

Лажуа, для которого тема сезона — «герои родного города», гордится представлять Монреаль и считает это особенной возможностью показать уровень тату-арта в родном городе. Его любовь к татуировкам началась в 12 лет, когда он увидел татуировку старшего брата.

С 18 лет Лука уже имел свой набор для татуировок и активно развивался в жанре цветного реализма, создавая уникальные работы, в том числе с изображениями LA Lakers и полными рукавами со Спайдерменом.

В одном из испытаний шоу участникам пришлось начать с основ — рисовать на доске то, что символизирует их и их город. Лука выбрал белку, бросающую орехи, как образ увядающей франкоязычной культуры в Монреале, где усиливается англоязычное влияние.

В шутливой форме он подчеркнул историческую лингвистическую конкуренцию между двумя культурами города.

Сам Лука признаётся, что ранее не представлял себя участником такого шоу, но неожиданное приглашение от «Ink Master» изменило его планы.

Результаты соревнования пока держатся в секрете, и зрителям остаётся только ждать новых эфиров, чтобы увидеть, как выступит представитель Монреаля.

