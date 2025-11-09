В Монреале объявлена забастовка третьей профсоюзной группы сотрудников STM

В Монреале объявлена забастовка третьей профсоюзной группы сотрудников Société de transport de Montréal (STM) — административных и профессиональных работников, которые планируют двухдневную забастовку 19 ноября (вторая дата, 21 ноября, была отклонена трудовым трибуналом). В профсоюз входит около 1300 человек.

Президент CUPE 2850 Стефан Ламон заявил, что переговоры отстают, и профсоюз борется за сохранение достигнутых за годы условий труда. Коллективный договор истёк 4 января 2025 года, а за последние 17 месяцев прошло 42 переговорных встречи без соглашения. Ключевые темы конфликта — субподряд, стабильность рабочих мест и оплата труда.

STM подтверждает получение уведомления о забастовке, но заявляет, что она не скажется на предоставлении услуг, в отличие от других акций протеста. Медиация продолжается.

Ранее в ноябре прошли забастовки водителей автобусов, операторов метро и обслуживающего персонала, что в значительной мере парализовало сеть транспорта города. Эти группы ведут переговоры отдельно.

Водители метро и автобусов планируют остановить движение общественного транспорта 15 и 16 ноября, кроме служб паратранспорта. Медиация по графикам и зарплатам идёт успешно, но переговоры с профсоюзом технических работников остаются без прогресса, при этом они продолжают обслуживать только часы пик и планируют забастовки до 28 ноября.

Таким образом, Монреаль переживает комплексные трудовые волнения в секторе общественного транспорта, включающие несколько профсоюзов с разными требованиями, что создаёт серьёзные вызовы для городской инфраструктуры и требует продолжения переговорного процесса.

