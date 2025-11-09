В Монреале ожидается первый существенный снегопад в сезоне уже в ближайшие выходные. По информации Environment and Climate Change Canada, снег начнётся в воскресенье днём и продлится до понедельника, при этом ожидается выпадение от 5 до 10 сантиметров снега в Большом Монреале.

В некоторых районах, особенно вдоль реки Святого Лаврентия, снег может смешиваться с дождём, а также возможен кратковременный ледяной дождь в ночь с воскресенья на понедельник.

Такая погода создаст скользкие и снежные дороги, что усложнит передвижение, особенно в часы пик в понедельник утром. Видимость будет снижена, поэтому водителям рекомендуется заранее планировать время в пути, а тем, у кого ещё не подготовлена щётка для снега, лучше достать её из багажника.

Температура на выходных упадёт: в субботу вечером ожидается около -1°С с ощущением похолодания до -6°С из-за ветра. В воскресенье днём воздух прогреется до около 0°С, но снег начнёт сыпать с утра — к вечеру ожидается ещё 5-10 сантиметров снега с перемешиванием дождя. В понедельник температура будет держаться около 0°С с периодическими осадками в виде снега.

Жителям региона советуют быть готовыми к зимним условиям, соблюдать осторожность на дорогах и отслеживать обновления прогноза. Этот первый снегопад может стать серьёзным испытанием для тех, кто ещё не перешёл на зимние шины или не подготовился к зиме.

Это сигнал о том, что зима уже на пороге, и времени подготовиться осталось совсем немного.

