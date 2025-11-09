В октябре 2025 года рынок жилой недвижимости Монреаля продемонстрировал устойчивый рост: продажи выросли на 5% по сравнению с октябрём 2024 года, что делает октябрь 2025-го четвёртым по активности месяцем за всё время с 2000 года, сообщает Quebec Professional Association of Real Estate Brokers (QPAREB).​

Основной прирост наблюдается в сегментах домов и многоквартирных зданий (плексах): продажи односемейных домов выросли на 8%, а плексов — на 20%. В то же время продажи кондоминиумов упали на 4%, подтверждая тенденцию замедления этого сегмента, чему способствует существенный рост кондоминиальных сборов за последние пять лет — на 50%, что усложняет ипотечное одобрение и снижает доступность квартир.​

Активные предложения выросли на 7%, преимущественно за счёт увеличения числа выставленных на продажу кондоминиумов (+18%), в то время как на дома и плексы спрос остаётся высоким, и их количество уменьшилось. Несмотря на рост предложения, рынок остаётся в руках продавцов, а медианные цены продолжают расти: дома — до $632,000 (+7%), плексы — до $850,000 (+8%), а кондоминиумы — до $429,000 (+4%).​

Среднее время продажи сократилось по всем категориям недвижимости: дома продаются в среднем за 38 дней, плексы — за 47, кондоминиумы — за 50 дней.​

Недавнее снижение ключевой ставки Банка Канады до 2,25% в конце октября стимулировало возросшую активность покупателей и инвесторов, что подтверждается увеличением продаж и сокращением сроков продажи, особенно в сегментах недвижимости с доходом от аренды.​

Эксперты считают, что несмотря на рост предложений кондоминиумов, общая ситуация на рынке Монреаля остаётся благоприятной для продавцов, а по итогам 2025 года ожидается лучший результат по продажам за последние 25 лет.

Если вы планируете покупку или продажу недвижимости в Монреале, важно учитывать рост цен и разнообразие сегментов рынка, а также быть готовым к высокой конкуренции. Работать с опытным риэлтором особенно выгодно в условиях текущей динамики рынка.

