В октябре 2025 года рынок жилой недвижимости Монреаля продемонстрировал устойчивый рост

Основной прирост наблюдается в сегментах домов и многоквартирных зданий (плексах): продажи односемейных домов выросли на 8%, а плексов — на 20%. В то же время продажи кондоминиумов упали на 4%, подтверждая тенденцию замедления этого сегмента, чему способствует существенный рост кондоминиальных сборов за последние пять лет — на 50%, что усложняет ипотечное одобрение и снижает доступность квартир.
Активные предложения выросли на 7%, преимущественно за счёт увеличения числа выставленных на продажу кондоминиумов (+18%), в то время как на дома и плексы спрос остаётся высоким, и их количество уменьшилось. Несмотря на рост предложения, рынок остаётся в руках продавцов, а медианные цены продолжают расти: дома — до $632,000 (+7%), плексы — до $850,000 (+8%), а кондоминиумы — до $429,000 (+4%).
Среднее время продажи сократилось по всем категориям недвижимости: дома продаются в среднем за 38 дней, плексы — за 47, кондоминиумы — за 50 дней.
Недавнее снижение ключевой ставки Банка Канады до 2,25% в конце октября стимулировало возросшую активность покупателей и инвесторов, что подтверждается увеличением продаж и сокращением сроков продажи, особенно в сегментах недвижимости с доходом от аренды.
Эксперты считают, что несмотря на рост предложений кондоминиумов, общая ситуация на рынке Монреаля остаётся благоприятной для продавцов, а по итогам 2025 года ожидается лучший результат по продажам за последние 25 лет.
Если вы планируете покупку или продажу недвижимости в Монреале, важно учитывать рост цен и разнообразие сегментов рынка, а также быть готовым к высокой конкуренции. Работать с опытным риэлтором особенно выгодно в условиях текущей динамики рынка.
