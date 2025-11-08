Правительство Канады планирует снять спорный лимит на выбросы парниковых газов в нефтегазовом секторе и вместо этого удвоить ставку системы ценообразования на углерод в промышленности, сообщается в бюджете страны.

Новая стратегия экополитики, представленная премьер-министром Марком Карни, предполагает отход от жёстких ограничений в пользу эффективного рынка углерода, усиленного строгим регулированием выбросов метана из нефтегазового сектора и масштабным внедрением технологий улавливания и хранения углерода.

В бюджете подчеркивается, что благодаря этим мерам «ограничение выбросов нефти и газа больше не потребуется, так как оно потеряет значимость», что будет положительно воспринято энергетическим сектором и западными провинциями Канады. Эти регионы ранее критиковали лимиты, заявляя, что они ущемляют интересы нефтегазовых компаний.

Колин Басби, директор по политическим вопросам в Институте CD Howe, отметил положительный шаг федерального правительства в отказе от лимитов в пользу ценообразования на углерод, но предостерёг, что отрасли с высокими выбросами, такие как сталелитейная и алюминиевая промышленность, пострадавшие от тарифов, могут потребовать дополнительных льгот.

Кроме того, правительство намерено обновить законодательство, направленное на борьбу с «зелёным камуфляжем» (greenwashing), то есть с ложными экологическими заявлениями компаний и организаций.

Таким образом, Канаду ожидает переход к более гибким и технологически ориентированным методам снижения выбросов, что может изменить ландшафт промышленной экополитики и повысить её эффективность.

«Эффективные рынки углерода, более строгое регулирование выбросов метана из нефти и газа, а также масштабное внедрение таких технологий, как улавливание и хранение углерода, создадут условия, при которых ограничение выбросов нефти и газа больше не потребуется…»

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG