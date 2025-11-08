Корейскую подлодку компании Hyundai, которая предлагает Канаде свои субмарины, осмотрел Марк Карни

Корейскую подводную лодку компании Hyundai Heavy Industries, которая претендует на масштабный контракт для ВМС Канады, лично осмотрели премьер-министр Марк Карни и министр обороны Дэвид МакГинти в ходе саммита АТЭС.

Речь идет о новейшей лодке проекта KSS-III (серия 2), уже принятой на вооружение ВМС Южной Кореи. Впечатлениями от подлодки поделился командующий Королевским канадским флотом вице-адмирал Ангус Топши, который отметил ее внушительные размеры, эффективную планировку отсека управления и комфортное размещение экипажа.

Теперь Канада рассматривает предложение от Hanwha Ocean и Hyundai Heavy Industries о покупке четырех таких субмарин к 2035 году взамен устаревших лодок «Виктория». Для сравнения: немецкий конкурент ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) сможет поставить первую лодку лишь к 2032 году, остальные — до 2040-го. На быстрой поставке настаивает канадская сторона, поскольку ВМС срочно нуждаются в замене действующих кораблей.

Сделка, в случае ее утверждения, предусматривает не только поставку подлодок, но и создание инфраструктуры для их обслуживания на территории Канады. Это даст новые рабочие места и укрепит технологическое сотрудничество двух стран. По словам бывшего вице-адмирала ВМС Кореи Стива Чона, эти условия выгодны для Оттавы и свидетельствуют о стремлении к долгосрочному партнерству.

Однако окончательное решение по финансированию пока не принято, и канадское военное ведомство ожидает увеличения бюджета обороны до 5 % от ВВП — только тогда приобретение станет возможно. По данным парламентского бюджетного управления, расходы на оборону за последние годы были ниже запланированных примерно на 18,5 млрд канадских долларов.

Таким образом, вопрос о поставках активно обсуждается и уже приобрел стратегическое значение для модернизации флота, развития экономики и укрепления международных связей Канады. Итоговое решение по крупнейшему оборонному контракту ожидается до конца года.

