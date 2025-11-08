Подписаться на рассылку
Новости Корейскую подлодку компании Hyundai, которая предлагает Канаде свои субмарины, осмотрел Марк Карни
Корейскую подлодку компании Hyundai, которая предлагает Канаде свои субмарины, осмотрел Марк Карни

Виктория Христова Ноя 8, 2025 Новости, Новости Канады

Корейскую подводную лодку компании Hyundai Heavy Industries, которая претендует на масштабный контракт для ВМС Канады, лично осмотрели премьер-министр Марк Карни и министр обороны Дэвид МакГинти в ходе саммита АТЭС.

Речь идет о новейшей лодке проекта KSS-III (серия 2), уже принятой на вооружение ВМС Южной Кореи. Впечатлениями от подлодки поделился командующий Королевским канадским флотом вице-адмирал Ангус Топши, который отметил ее внушительные размеры, эффективную планировку отсека управления и комфортное размещение экипажа.

Теперь Канада рассматривает предложение от Hanwha Ocean и Hyundai Heavy Industries о покупке четырех таких субмарин к 2035 году взамен устаревших лодок «Виктория». Для сравнения: немецкий конкурент ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) сможет поставить первую лодку лишь к 2032 году, остальные — до 2040-го. На быстрой поставке настаивает канадская сторона, поскольку ВМС срочно нуждаются в замене действующих кораблей.

Сделка, в случае ее утверждения, предусматривает не только поставку подлодок, но и создание инфраструктуры для их обслуживания на территории Канады. Это даст новые рабочие места и укрепит технологическое сотрудничество двух стран. По словам бывшего вице-адмирала ВМС Кореи Стива Чона, эти условия выгодны для Оттавы и свидетельствуют о стремлении к долгосрочному партнерству.

Однако окончательное решение по финансированию пока не принято, и канадское военное ведомство ожидает увеличения бюджета обороны до 5 % от ВВП — только тогда приобретение станет возможно. По данным парламентского бюджетного управления, расходы на оборону за последние годы были ниже запланированных примерно на 18,5 млрд канадских долларов.

Таким образом, вопрос о поставках активно обсуждается и уже приобрел стратегическое значение для модернизации флота, развития экономики и укрепления международных связей Канады. Итоговое решение по крупнейшему оборонному контракту ожидается до конца года.

 

 

