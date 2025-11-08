Подписаться на рассылку
Фото: yar.mk.ru

За два года количество отклоненных заявлении граждан Индии на учебу в Канаде увеличилось вдвое

Виктория Христова Ноя 8, 2025 Новости, Новости Канады, Образование Оставить комментарий 68 Просмотров

За последние два года процент отклонённых заявок граждан Индии на получение студенческих разрешений для учёбы в канадских вузах вырос более чем вдвое и достиг исторических максимальных уровней. Если в августе 2023 года отказ получили 32% индийских абитуриентов, то к августу 2025 года этот показатель составил уже 74%.​

Показатель отказов для кандидатов из Китая за тот же период составил лишь 24%, а в целом по всем странам — около 40%. Одновременно резко уменьшилось и количество самих заявлений: если два года назад индийских заявок было около 20 900, то сейчас их всего 4 500. Индийцы долгое время оставались крупнейшей группой иностранных студентов в Канаде, но сейчас страна резко теряет свою привлекательность для них.​

Причины резкого роста отказов

  • Одной из главных причин стало ужесточение к проверкам из-за участившихся случаев мошенничества со студенческими визами — в 2023 году выявлено около 1 550 поддельных писем о зачислении, большая часть из которых поступила из Индии. В 2024 году система обнаружила уже более 14 000 потенциально поддельных писем по всему миру.​

  • Власти Канады также усилили требования к финансовой обеспеченности студентов и усложнили процедуру проверки документов.

  • Не последнюю роль сыграли дипломатические конфликты между Индией и Канадой, связанные с громким убийством на территории Канады в 2023 году и последующим отзывом послов. По мере восстановления диалога ситуация частично стабилизируется, но число отказов остаётся высоким.​

Контекст и последствия

Иммиграционная служба Канады объясняет ужесточение мер заботой о целостности национальной иммиграционной системы, но признаёт важность индийских студентов для канадских вузов. Представители посольства Индии отмечают, что лучшие выпускники страны приносят значительные академические преимущества Канаде и надеются на возвращение к прежним стандартам.​

Таким образом, рост отказов индийским абитуриентам — результат сразу нескольких факторов: ужесточения миграционной политики, борьбы с мошенничеством и дипломатических разногласий. Пока власти обеих стран пытаются наладить отношения, общий приток иностранных студентов, особенно из Индии, продолжает снижаться.

 

