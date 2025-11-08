За два года количество отклоненных заявлении граждан Индии на учебу в Канаде увеличилось вдвое

За последние два года процент отклонённых заявок граждан Индии на получение студенческих разрешений для учёбы в канадских вузах вырос более чем вдвое и достиг исторических максимальных уровней. Если в августе 2023 года отказ получили 32% индийских абитуриентов, то к августу 2025 года этот показатель составил уже 74%.​

Показатель отказов для кандидатов из Китая за тот же период составил лишь 24%, а в целом по всем странам — около 40%. Одновременно резко уменьшилось и количество самих заявлений: если два года назад индийских заявок было около 20 900, то сейчас их всего 4 500. Индийцы долгое время оставались крупнейшей группой иностранных студентов в Канаде, но сейчас страна резко теряет свою привлекательность для них.​

Причины резкого роста отказов

Одной из главных причин стало ужесточение к проверкам из-за участившихся случаев мошенничества со студенческими визами — в 2023 году выявлено около 1 550 поддельных писем о зачислении, большая часть из которых поступила из Индии. В 2024 году система обнаружила уже более 14 000 потенциально поддельных писем по всему миру.​

Власти Канады также усилили требования к финансовой обеспеченности студентов и усложнили процедуру проверки документов.

Не последнюю роль сыграли дипломатические конфликты между Индией и Канадой, связанные с громким убийством на территории Канады в 2023 году и последующим отзывом послов. По мере восстановления диалога ситуация частично стабилизируется, но число отказов остаётся высоким.​

Контекст и последствия

Иммиграционная служба Канады объясняет ужесточение мер заботой о целостности национальной иммиграционной системы, но признаёт важность индийских студентов для канадских вузов. Представители посольства Индии отмечают, что лучшие выпускники страны приносят значительные академические преимущества Канаде и надеются на возвращение к прежним стандартам.​

Таким образом, рост отказов индийским абитуриентам — результат сразу нескольких факторов: ужесточения миграционной политики, борьбы с мошенничеством и дипломатических разногласий. Пока власти обеих стран пытаются наладить отношения, общий приток иностранных студентов, особенно из Индии, продолжает снижаться.

