Мощи Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского прибывают в Монреаль

В выходные 15-16 ноября 2025 город Монреаль посетит ковчег с мощами Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, православного святого особо почитаемого среди русскоязычного зарубежья.

Где и когда?

Верующие встретят мощи святого Иоанна в субботу 15 ноября в 17:00 в свято-Николаевской соборе по адресу 422 St-Joseph О. (Outremont), перед вечерней службой. Храм будет открыт до 19:30. Во время службы для всех желающих состоится помазание маслом от лампады горящей у мощей св. Иоанна.

На следующий день, в воскресение 16 ноября с 9:30 до 11:30 будет идти литургия. Ковчег с мощами будет находиться в храме и все желающие смогут приложиться к святыне.

После воскресной литургии около 12 дня по тому же адресу состоится доклад священника Петра Перекрестова, протоиерея и ключаря Сан-Францисского собора где почивают мощи святого. После доклада на тему « Наши наследие и идентичность », состоится квебекская премьера нового фильма о св. Иоанне «АРОМАТ СВЯТОСТИ». Фильм содержит 12 минутную архивную кинохронику с участием Иоанна Шанхайского.

Тот же доклад и просмотр фильм состоятся на английском языке в воскресенье в 17:00 в том же месте.

Кто такой Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский?

Иоaнн Шанхайский и Сан-Францисский (в миру Михаил Борисович Максимович, 1896-1966) — один из самых почитаемых православных святых XX века, архиепископ Русской Православной Церкви Заграницей. Он известен своей святой жизнью, милосердием, молитвенной силой и чудотворениями.

Будущий св. Иоанн еще в молодости при отступлении белых войск покинул родную Харьковскую губернию. Вместе с белой эмиграцией он прошел нелегкий путь эвакуации, через Югославию, где принял монашество, Китай, где стал архиереем, затем Филипинны, Францию и США.

В течение десятилетий он проявлял себя как неутомимый пастырь для русскоязычной диаспоры: открыл сиротский приют, спасший сотни детей, основал храмы и школы, лично заботился о бедных и больных, часто обходил их ночью, молился за них и помогал материально.

В США он также стал духовным отцом для множества людей — не только русских, но и американцев. Св. Иоанн возглавил строительство Собора Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» в Сан-Франциско, где его мощи пребывают по сей день.

Почему « Чудотворец »?

Святитель Иоанн Шанхайский — символ истинного православного подвижничества XX века. Его почитают как заступника путешествующих, сирот, больных и всех ищущих помощи. Он также известен как чудотворец — при жизни и после смерти. Множество свидетельств рассказывают о его пророчествах, исцелениях и помощи людям.

В эмиграции, тысячи русских беженцев оказались на филиппинском острове Тубабао, где часто бушевали тайфуны. Владыка Иоанн ежедневно обходил лагерь и благословлял его крестным знамением. За два года пребывания русских ни одного тайфуна не случилось. Когда последний русский уехал, первый тайфун обрушился на остров. Это чудо подтверждено местными властями.

Его часто просят о защите в дороге — ведь он сам был «скитальцем», прошедшим через войны и изгнание. Известны случаи, когда люди, молящиеся святителю перед полетом, чудесно избегали аварий или катастроф.

Также свидетельства рассказывают, как по молитвам к святителю Иоанну происходили исцеления. Женщина, страдавшая от рака, выздоровела после молитвы и помазания маслом от его лампады. Бездетные пары получали долгожданных детей, а тяжко страждущие люди избавлялись от тяжелых болезней и депрессии.

