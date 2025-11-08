Google объявил о запуске режима искусственного интеллекта (ИИ) в мобильной версии браузера Chrome

Компания Google объявила о запуске режима искусственного интеллекта (ИИ) в мобильной версии браузера Chrome для Android и iOS. Активация функции доступна по ссылке google .com /aimode . После включения на стартовой странице браузера под поисковой строкой появляется новый интерфейсный блок, а сама строка немного смещается вверх от привычного положения.

Пока данный режим развернут только для пользователей из США, но в ближайшие месяцы он будет доступен примерно в 160 странах с поддержкой нескольких языков, включая хинди, индонезийский, японский, корейский и португальский.

Параллельно Google расширила возможности «агентов» в рамках проекта Project Mariner. Теперь система способна автоматически выполнять различные онлайн-задачи — от бронирования столиков в ресторанах и покупки билетов на концерты, театральные постановки и мероприятия до записи в салоны красоты прямо через браузер.

Доступ к этим функциям получают пользователи, активировавшие опцию «Agentic capabilities in AI Mode» в разделе Labs. Подписчики тарифных планов AI Pro и AI Ultra продолжают пользоваться увеличенными лимитами на использование данных возможностей.

При этом стоит отметить, что недавно компания OpenAI запустила собственный генератор видео на базе ИИ под названием Sora для устройств на платформе Android.

Таким образом, рынок мобильных браузеров активно движется в сторону интеграции искусственного интеллекта, расширяя функциональность и упрощая для пользователей выполнение повседневных онлайн-задач.

