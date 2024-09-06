С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает потрясающая пятница. Утром 18°C, Днём 24°C, Вечером 20°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации.

Одной из дат, предлагаемых в интернет-пространстве для празднования Дня рыжих, является 6 сентября. Связано это с тем, что до сих пор существуют расхождения во взглядах на то, когда его отмечать. Так, в США существует Национальный день рыжих, отмечаемый ежегодно 5 ноября. Помимо этого, можно встретить информацию о том, что существует Всемирный день рыжих (26 мая) и Международный день рыжих людей, празднование которого выпадает по календарю на 8 сентября.

День объединения Болгарии (болг. «Ден на Съединението») — государственный праздник, отмечаемый в стране ежегодно 6 сентября, установлен в честь присоединения Восточной Румелии к Княжеству Болгария в 1885 году. По Берлинскому договору 1878 года Болгария, по существу, была разделена на три части: Княжество Болгария (со столицей София), автономная область Восточная Румелия (с центром Пловдив) и область Македония, которая оставалась частью Османской империи. 6 сентября 1885 года повстанческие отряды под предводительством Чардафона (Chardafon) вошли в Пловдив и вынудили правителя области сдать свои полномочия Временному правительству. Через два дня Александр Баттенберг специальным манифестом утвердил присоединение Восточной Румелии к Княжеству Болгарии. Это было нарушением Берлинского договора, и действия князя вызвали острую критику со стороны великих сил Европы (что впоследствии и стоило ему княжеской короны). Однако, в памяти болгарского народа князь Александр I Болгарский (Баттенберг) навсегда остался Царем-Объединителем. Сам он тоже пожелал, чтобы после смерти его прах покоился в Болгарии. В этот день по всей стране проходят торжественные, тематические и другие праздничные мероприятия.

День святителя Петра, или День памяти святителя Петра первого митрополита и покровителя Москвы, отмечается ежегодно 6 сентября. В церковном календаре этот престольный праздник присутствует с 1480 года. Святитель Петр – первый святой города Москвы, был митрополитом Киевским и всея Руси в 14 веке. Именно митрополит Петр решил перенести кафедру Киевского митрополита в Москву, чем немало поспособствовал становлению Москвы столицей Руси. По этим причинам он называется первым Московским митрополитом, одним из отцов основателей Первопрестольного града и покровителем столицы.

В этот день отмечается память священномученика Евтихия, ученика святых апостолов Иоанна Богослова и Павла. Хотя он и не вошел в число апостолов от семидесяти, но за свои труды также стал именоваться апостолом. На Руси на Евтихия наблюдали за погодой: день должен быть тихим, безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. В первую неделю сентября семена льна как раз дозревали, и важно было успеть собрать их. Если на Евтихия шел дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай на следующий год.

6 сентября 1936 года, 88 лет назад, учреждено почетное звание «Народный артист СССР». До 1917 года государственных званий и наград в области культуры в России не было. Их стали присуждать в советское время. Звание «народный артист» было установлено 1918 году, и первым, кто удостоился этого звания, стал гениальный Федор Шаляпин. С 10 августа 1931 года стало присуждаться звание «Заслуженный артист РСФСР». Художникам, архитекторам, композиторам присуждалось звание заслуженного деятеля искусств. 6 сентября 1936 года ВЦИК учредил звание «Народный артист СССР» для лиц, «особо отличившихся в деле развития советского театра, музыки и кино». Это было первое высшее почетное звание в стране. Позже появились народные учителя, народные художники и народные архитекторы.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже просыпающейся осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым сентябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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