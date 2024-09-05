Новости дня Делового Монреаля за 5 сентября 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
В Монреале и в Квебеке
- Историческое решение Верховного суда Квебека: Суд признал расовое профилирование “системной” проблемой в полиции Монреаля.
- Операции полиции Монреаля вблизи школ: Полиция проводит профилактические операции по обеспечению дорожной безопасности до 20 сентября.
- Развитие ветроэнергетики: Премьер-министр Квебека Франсуа Лего анонсировал планы по активному развитию сектора ветроэнергетики1.
- Приобретение Seven & i Holdings: Алекс Миллер, будущий генеральный директор Alimentation Couche-Tard, заявил о высокой уверенности в завершении сделки по приобретению Seven & i Holdings.
- Сбор личных данных в домах престарелых: Три организации, представляющие интересы пожилых людей в Квебеке, выразили беспокойство по поводу сбора личных данных жителей частных домов престарелых Министерством здравоохранения.
- Арест Ясина Зуауи: В Венгрии арестовали одного из 10 самых разыскиваемых преступников Квебека.
- Рост случаев коклюша: В Квебеке зарегистрировано более 13,000 случаев коклюша с начала 2024 года.
- Удвоение вакантных медицинских должностей: За последние четыре года количество вакантных медицинских должностей в Квебеке удвоилось.
- Возрождение монреальской дыни: На месте старого ипподрома Blue Bonnets в Монреале развернулся городской огород, где выращивают свежие овощи и фрукты.
В Канаде
- Новое правило Air Canada: Пассажиры должны пройти регистрацию как минимум за час до вылета на внутренние рейсы.
- Разрыв соглашения НДП с либералами: Лидер партии НДП Джагмит Сингх заявил о разрыве соглашения о поддержке либерального правительства меньшинства.
- Рост продаж автомобилей: Августовские продажи автомобилей в Канаде выросли на 5.6% по сравнению с прошлым годом.
- Демонстрация CUPE: Канадский союз государственных служащих проводит демонстрацию перед главным офисом Pascan Aviation.
- Переговоры “Оттава Сенаторз”: Клуб НХЛ “Оттава Сенаторз” сообщает о прогрессе в переговорах по строительству новой арены.
- Нападение на дом музыканта: Мэр одного из пригородов Виктории назвал нападение на дом пенджабского музыканта “совершенно шокирующим”.
- Повышение зарплаты пилотам Air Canada: Авиакомпания предложила повысить зарплату 5,000 пилотам на 30% в течение следующих трех лет.
- Продажа алкоголя в Онтарио: Магазины шаговой доступности в Онтарио получили разрешение на продажу алкоголя.
- Снижение продаж жилья в Торонто: Региональный совет по недвижимости Торонто сообщил о снижении продаж жилья в августе
- Интерес к ипотекам с переменной ставкой: Снижение ставки Банка Канады возвращает интерес к ипотекам с переменной процентной ставкой.
В России
- Сотрудничество по Севморпути: Росатом заявил о готовности обсуждать с Японией сотрудничество по Севморпути.
- Перегрев экономики РФ: Перегрев экономики сохраняется, но его динамика стабилизировалась.
- Приговор блогеру Шпаку: Блогера Шпака заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки об армии.
- Рекордный грузопоток на Севморпути: Грузопоток в 2024 году превысит показатели прошлого года на 3-5%
- Разработка наноалмазов: Российские ученые разработали наноалмазы для терапии меланомы.
- Сублизинг SSJ-100: “Аэрофлот” планирует передать 34 законтрактованных SSJ-100 в сублизинг.
- Смерть Дмитрия Достоевского: Правнук писателя Фёдора Достоевского скончался в возрасте 79 лет.
В мире
- Задержание подозреваемого в стрельбе в школе: В США задержан 14-летний ученик по делу о стрельбе в школе.
- Назначение Мишеля Барнье: Макрон назначил Мишеля Барнье премьер-министром Франции.
- Закрытие школы в Финляндии: Школу с преподаванием русского языка хотят закрыть из-за “угрозы национальной безопасности”
- Обвинения против Дмитрия Саймса: В США предъявлены обвинения ведущем шоу “Большая игра” на Первом канале Дмитрию Саймсу и его жене.
- Создание Министерства возвращения украинцев: Киев анонсировал создание нового министерства.
- Назначение нового министра иностранных дел Украины: Парламент Украины одобрил назначение Андрея Сибига.
- Дебаты Харрис и Трампа: Харрис согласилась с правилами дебатов с Трампом 10 сентября.
- Снятие обвинений с Харви Вайнштейна: В Великобритании сняты обвинения с Харви Вайнштейна.
- Смерть Ребекки Чептегеи: Угандийская бегунья скончалась в кенийской больнице после нападения.
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