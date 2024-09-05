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Новости Новости дня Делового Монреаля за 5 сентября 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 5 сентября 2024 года

Denis Dankoff Сен 5, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 4 Просмотров

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

В Монреале и в Квебеке

  • Историческое решение Верховного суда Квебека: Суд признал расовое профилирование “системной” проблемой в полиции Монреаля.
  • Операции полиции Монреаля вблизи школ: Полиция проводит профилактические операции по обеспечению дорожной безопасности до 20 сентября.
  • Развитие ветроэнергетики: Премьер-министр Квебека Франсуа Лего анонсировал планы по активному развитию сектора ветроэнергетики1.
  • Приобретение Seven & i Holdings: Алекс Миллер, будущий генеральный директор Alimentation Couche-Tard, заявил о высокой уверенности в завершении сделки по приобретению Seven & i Holdings.
  • Сбор личных данных в домах престарелых: Три организации, представляющие интересы пожилых людей в Квебеке, выразили беспокойство по поводу сбора личных данных жителей частных домов престарелых Министерством здравоохранения.
  • Арест Ясина Зуауи: В Венгрии арестовали одного из 10 самых разыскиваемых преступников Квебека.
  • Рост случаев коклюша: В Квебеке зарегистрировано более 13,000 случаев коклюша с начала 2024 года.
  • Удвоение вакантных медицинских должностей: За последние четыре года количество вакантных медицинских должностей в Квебеке удвоилось.
  • Возрождение монреальской дыни: На месте старого ипподрома Blue Bonnets в Монреале развернулся городской огород, где выращивают свежие овощи и фрукты.

В Канаде

  • Новое правило Air Canada: Пассажиры должны пройти регистрацию как минимум за час до вылета на внутренние рейсы.
  • Разрыв соглашения НДП с либералами: Лидер партии НДП Джагмит Сингх заявил о разрыве соглашения о поддержке либерального правительства меньшинства.
  • Рост продаж автомобилей: Августовские продажи автомобилей в Канаде выросли на 5.6% по сравнению с прошлым годом.
  • Демонстрация CUPE: Канадский союз государственных служащих проводит демонстрацию перед главным офисом Pascan Aviation.
  • Переговоры “Оттава Сенаторз”: Клуб НХЛ “Оттава Сенаторз” сообщает о прогрессе в переговорах по строительству новой арены.
  • Нападение на дом музыканта: Мэр одного из пригородов Виктории назвал нападение на дом пенджабского музыканта “совершенно шокирующим”.
  • Повышение зарплаты пилотам Air Canada: Авиакомпания предложила повысить зарплату 5,000 пилотам на 30% в течение следующих трех лет.
  • Продажа алкоголя в Онтарио: Магазины шаговой доступности в Онтарио получили разрешение на продажу алкоголя.
  • Снижение продаж жилья в Торонто: Региональный совет по недвижимости Торонто сообщил о снижении продаж жилья в августе
  • Интерес к ипотекам с переменной ставкой: Снижение ставки Банка Канады возвращает интерес к ипотекам с переменной процентной ставкой.

В России

  • Сотрудничество по Севморпути: Росатом заявил о готовности обсуждать с Японией сотрудничество по Севморпути.
  • Перегрев экономики РФ: Перегрев экономики сохраняется, но его динамика стабилизировалась.
  • Приговор блогеру Шпаку: Блогера Шпака заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки об армии.
  • Рекордный грузопоток на Севморпути: Грузопоток в 2024 году превысит показатели прошлого года на 3-5%
  • Разработка наноалмазов: Российские ученые разработали наноалмазы для терапии меланомы.
  • Сублизинг SSJ-100: “Аэрофлот” планирует передать 34 законтрактованных SSJ-100 в сублизинг.
  • Смерть Дмитрия Достоевского: Правнук писателя Фёдора Достоевского скончался в возрасте 79 лет.

В мире

  • Задержание подозреваемого в стрельбе в школе: В США задержан 14-летний ученик по делу о стрельбе в школе.
  • Назначение Мишеля Барнье: Макрон назначил Мишеля Барнье премьер-министром Франции.
  • Закрытие школы в Финляндии: Школу с преподаванием русского языка хотят закрыть из-за “угрозы национальной безопасности”
  • Обвинения против Дмитрия Саймса: В США предъявлены обвинения ведущем шоу “Большая игра” на Первом канале Дмитрию Саймсу и его жене.
  • Создание Министерства возвращения украинцев: Киев анонсировал создание нового министерства.
  • Назначение нового министра иностранных дел Украины: Парламент Украины одобрил назначение Андрея Сибига.
  • Дебаты Харрис и Трампа: Харрис согласилась с правилами дебатов с Трампом 10 сентября.
  • Снятие обвинений с Харви Вайнштейна: В Великобритании сняты обвинения с Харви Вайнштейна.
  • Смерть Ребекки Чептегеи: Угандийская бегунья скончалась в кенийской больнице после нападения.

 

 

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