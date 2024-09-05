Пожар в отеле Château Frontenac в Квебек-Сити вынудил многочисленных гостей эвакуироваться рано утром во вторник.
Пожар в отеле Château Frontenac в Квебек-Сити вынудил многочисленных гостей эвакуироваться рано утром во вторник.
По данным пожарной службы Квебек-Сити, возгорание произошло в 5 утра на 14-м этаже и было взято под контроль в течение часа.
Билл Нунан из пожарной службы Квебек-Сити сообщил, что основной ущерб был нанесен водой и дымом.
В операции участвовали 70 пожарных. Большинство гостей смогли вернуться в свои номера к 7:30 утра.
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