Министр экономики Квебека Пьер Фицгиббон подал в отставку

Новость, впервые сообщенная La Presse, была подтверждена источником в правительстве для The Canadian Press.

Слухи о том, что Фицгиббон не завершит свой срок полномочий, циркулировали уже некоторое время.

Его отставка произошла на фоне встречи депутатов CAQ в Римуски, где они готовятся к началу нового парламентского срока.