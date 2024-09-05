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Новости Министр экономики Квебека Пьер Фицгиббон подал в отставку
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Министр экономики Квебека Пьер Фицгиббон подал в отставку

Степан Артемьевский Сен 5, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Министр экономики Квебека Пьер Фицгиббон подал в отставку отключены 16 Просмотров

Министр экономики Квебека Пьер Фицгиббон подал в отставку, что стало большим потрясением в политике провинции.

 

Новость, впервые сообщенная La Presse, была подтверждена источником в правительстве для The Canadian Press.

Слухи о том, что Фицгиббон не завершит свой срок полномочий, циркулировали уже некоторое время.

Его отставка произошла на фоне встречи депутатов CAQ в Римуски, где они готовятся к началу нового парламентского срока.

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