Студенты Horizon Jeunesse в Лавале столкнулись с трудностями после обнаружения асбеста и закрытия школы

Семьи студентов во вторник утром забирали ноутбуки для онлайн-обучения, так как планы на традиционное возвращение в классы были нарушены.

Пунам Шанкар рассказала, что её дети, Серена и Акаш, чувствуют себя отстающими. “Некоторые их друзья уже начали учёбу в других школах, поэтому они паникуют,” — сказала она.

Многие студенты будут учиться исключительно из дома, но некоторые будут посещать занятия в первой половине дня в соседней арене Майка Босси и в другой школе в этом районе. Шанкар уже взяла неделю отпуска, чтобы справиться с началом учебного года, и теперь ей пришлось запросить ещё больше времени.

“Занятия проходят с 9:30 до 12:30, а остальное время дома, так что это немного сумбурно,” — добавила она.

Очистка и дезактивация продолжаются после того, как тесты подтвердили наличие асбестовых волокон в школе. Полное возвращение студентов в школу планируется на середину октября.

Администрация работает над переселением студентов в другие школы к 9 сентября, но некоторые семьи считают это неидеальным решением. Эрик Бернье, чьи сыновья Самуэль и Логан — новички в Horizon Jeunesse, отметил, что разобщённость только усложняет задачу заведения друзей.

“Им будет довольно трудно,” — сказал Бернье. “Они не смогут общаться друг с другом, и когда вернутся, им придётся начинать всё заново, потому что начало было неудачным.”

Несмотря на сложную ситуацию, студенты могут рассчитывать на экскурсию, организованную школой в эту пятницу.

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