Как не платить налог с продажи дома в Канаде?

В течение последних пяти лет, многие мои клиенты делали неплохие деньги покупая дом под ремонт и продавая его уже хорошо отремонтировав. На английском такая быстрая инвестиция в недвижимость называется флип (Flip).

Когда я начала работать риелтором в Канаде в 2006 году, я заметила, что некоторые молодые канадские семьи покупают новый дом каждый год. И каждый раз новый дом становится больше, новее и расположен в лучшем районе! Я заинтересовалась, как это работает? Оказывается, они покупали дом в плохом состоянии и, пока жили в нем, меняли кухню на более современную, потом ванну, потом меняли полы и за год этот дом полностью менял облик. Продавая этот дом на 50 000$ — 100 000 $ дороже заплаченной за него цены, они не платили ни цента на налог на прибыль, т.к. проживали в нем.

Если у молодой пары не было детей и они не были привязаны к детсаду или школе, такие пары переезжали чаще, чем раз в год. Как только ремонт был закончен, они выставляли его на продажу и искали новый дом опять же под ремонт.

Для некоторых семей это стало главным источником дохода, но они по-прежнему не платили налогов с прибыли от продажи дома/ квартиры.

По новому «анти-флиповому» закону, вступающему в силу 01 января 2023 года продавец дома/ квартиры должен прожить в нем не менее 12 месяцев, чтобы не заплатить налог с прибыли, полученной от продажи дома.

Исключение делается в таких случаях как:

— смерть налогоплательщика или лица, связанного с налогоплательщиком;

— разрыв брачных или гражданских отношений налогоплательщика, если налогоплательщик проживает отдельно от своего супруга или гражданского партнера в течение периода не менее 90 дней до вынесения решения;

— угроза личной безопасности налогоплательщика или связанного с ним лица;

— налогоплательщик или связанное с ним лицо страдает тяжелым заболеванием или инвалидностью;

— вынужденный переезд налогоплательщика или его супруга, или гражданского партнера;

— потеря работы;

— банкротство налогоплательщика и пр.

Любая прибыль от продажи жилой недвижимости (включая сдаваемую в аренду недвижимость) в течение первого года будет облагаться налогом как доход от бизнеса и не будет соответствовать ставке 50% прироста капитала или освобождению от налога как раньше.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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