Студенты Университета Макгилла вернулись к занятиям после напряжённого лета

Начало учебного года уже оказалось насыщенным событиями.

В пятницу прошёл пропалестинский протест, который закончился вандализмом на нижнем поле, где летом располагался лагерь.

В этом году усилены меры безопасности, и обычно открытые и приветливые ворота Роддика закрыты.

Учебный год 2024-2025 начался на этой неделе, и некоторые студенты всё ещё помнят о лагере, который был здесь в прошлом году.

В пятницу днём несколько десятков студентов устроили забастовку в 13:00, протестуя против убийства детей в Газе.

Демонстрация проходила мирно в течение двух часов, пока, по словам полиции, несколько участников не начали рвать свежепосаженную траву.

Полиция Монреаля (SPVM) вмешалась, и протесты закончились без арестов и травм.

«Вандализм не является законным выражением права на свободу слова, и Макгилл осуждает такие действия», — говорится в заявлении университета.

«Макгилл продолжит поддерживать свободу выражения мнений и свободу собраний, если они осуществляются в рамках закона и политики университета».

Расследование SPVM продолжается, и возможны аресты.

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