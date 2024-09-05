Книга дня: Астрид Линдгрен : “Малыш и Карлсон”. Оказывается, мы многого о ней не знали!

История Астрид Линдгрен начинается с того, что она поскользнулась на снегу в Стокгольме и повредила ногу. Вынужденная лежать в постели, она решила написать книгу для своей дочери и для той девочки, которой она сама была двадцать лет назад.

В то время Астрид жила с родителями в усадьбе Нес и была невероятно счастлива, окружённая любовью.

Её отец, Самуэль Август, увидел на ярмарке светловолосую девочку Ханну и с тех пор мог думать только о ней. Ради неё он отказался от девушки с приданым в пятьдесят тысяч крон и каждый день благодарил Бога за свою жену.

Астрид вспоминала, как зимой она с братом и сёстрами играла в снегу, а летом лежала на нагретых солнцем камнях и слушала пение коростеля. Но время шло, и Астрид выросла. Она решила начать самостоятельную жизнь, поступив корректором в газету в Виммербю и первой из девушек округа остригла свои длинные волосы.

Когда Астрид исполнилось восемнадцать, она отправилась в Стокгольм в поисках работы. Там ей пришлось нелегко: у неё не было ни родных, ни друзей, ни денег. Она писала брату, что одинока и бедна, и боялась наступающей зимы. Но судьба улыбнулась ей, и после долгих поисков она нашла работу в Королевском обществе автомобилистов. Через несколько месяцев Астрид вышла замуж за своего начальника Стуре Линдгрена и стала домашней хозяйкой.

Однажды она написала книгу для своей дочери, но издательство отказалось её публиковать. Однако это не остановило Астрид. Она отправила свою следующую книгу на литературный конкурс и неожиданно для себя получила первую премию. Это вдохновило её продолжать писать.

Теперь каждый вечер она мечтала о новом дне, когда сможет сесть за письменный стол и остаться наедине со своими героями. Она писала одну книгу за другой и получала множество премий, таких как медаль Нильса Хольгерссона, орден Улыбки и диплом почётного доктора университета в Линчёпинге.

Астрид Линдгрен однажды узнала, что ей будет вручена самая престижная награда для сказочников — Золотая Медаль Ханса Кристиана Андерсена. Это произошло во Флоренции, где над Палаццо-Веккьо сияло солнце, а герольды в средневековых одеждах трубили в фанфары. Астрид радовалась празднику, как ребёнок, и, вероятно, совсем не вспоминала тот день, когда в Стокгольме выпал снег.

Интересный факт: фразы «Спокойствие, только спокойствие!» и «Пустяки, дело житейское» не были в оригинальном тексте «Малыша и Карлсона». Эти выражения придумала переводчица Лилиана Лунгина, которая открыла русскому читателю «Карлсона, который живет на крыше» Астрид Линдгрен.

Лунгина закончила аспирантуру ИМЛИ им. Горького в 1952 году и преподавала французский язык. Тогда же она начала переводить книги со скандинавских языков, что было редкостью в то время. Среди множества книг, которые она принесла домой для работы, ей попалась книжка с изображением смешного человечка с пропеллером на спине. С первых страниц Лунгина поняла, что это удивительная книга. Позже она перевела и «Пеппи Длинныйчулок».

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