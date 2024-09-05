Costco впервые за семь лет повысила стоимость членства

Теперь клиенты платят больше за свои ежегодные членства, начиная с 1 сентября.

Стоимость планов “Gold Star”, “Business” и “Business Add-On” увеличилась на $5 и составляет $65 в год в США и Канаде.

Цена премиального “Executive Membership” также выросла на $10 и теперь составляет $130 в год.

Однако эти члены смогут зарабатывать до $1,250 в год в виде вознаграждений вместо текущих $1,000.

Компания оценивает, что изменения затронут 52 миллиона членств, из которых чуть более половины — это Executive члены.

Годовые взносы являются одним из крупнейших источников прибыли для Costco, помогая компенсировать расходы и поддерживать низкие цены.

В прошлом году Costco заработала $4.6 миллиарда на членских взносах, что на 8% больше, чем в 2022 году.

Кроме того, Costco ужесточает политику, чтобы предотвратить использование членств не подписчиками.

Теперь покупатели должны сканировать свои членские карты при входе в магазины.

Для членов без фото на карте рекомендуется иметь при себе удостоверение личности с фотографией или посетить стойку членства для обновления карты.

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