С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает приятный четверг. Утром 18°C, Днём 23°C, Вечером 19°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации.

Международный день благотворительности (International Day of Charity), установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи от 7 марта 2013 года, отмечается ежегодно 5 сентября. Цель Дня — привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов, и, конечно же, поощрение их работы и мобилизация людей, общественных организаций и заинтересованных сторон в мире для участия в волонтерской и благотворительной деятельности.

«Памятник в ознаменование 300-летия Российского флота», как он официально назывался в Постановлении Правительства РФ от 27 июня 1995 года, был воздвигнут по заказу Правительства Москвы и открыт 5 сентября 1997 года в дни празднования 850-летия Москвы. Памятник расположен на стрелке Москвы-реки недалеко от кондитерской фабрики «Красный Октябрь» на Крымской набережной. Его общая высота – 98 метров; это один из самых высоких скульптурных памятников в России.

В этот день православные чтят память мученика Луппа, который жил в конце 3 — начале 4 веков и был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского. Присутствуя при кончине господина, он омочил свою одежду его кровью и взял перстень с его руки. Этой одеждой, а также перстнем и именем великомученика Димитрия святой Лупп творил в Солуни многие чудеса. В народе день святого Луппа (на Руси его называли Лупом) получил название Брусничник. К этому сроку в лесах и на болотах поспевала брусника, поэтому все крестьяне, свободные от более серьезных работ, брали туеса и корзины и шли по ягоды. Их использовали по-разному: пекли пироги с брусникой, готовили варенье и пастилу, варили компоты. Большой популярностью пользовалась моченая брусника. Также эту ягоду уважали за целебные свойства. Сок из ягод применяли при простуде и туберкулезе; из листьев варили чай, помогающий при болезнях кишечника и печени.

5 сентября 1698 года Пётр I установил налог на бороды, дабы все же привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах. Для контроля был введен и специальный металлический жетон – бородовой знак, представлявший своего рода квитанцию об уплате денег за ношение бороды. Уже к концу этого же года требование брить бороду было распространено на основные группы городского населения; была определена и штрафная сумма за неисполнение распоряжения.

Портсмутский мирный договор – это завершивший русско-японскую войну (1904-1905) договор, подписанный 5 сентября 1905 года на конференции в Портсмуте (США). Со стороны России его подписал председатель Комитета министров С.Ю. Витте и посол в США Р. Розен, со стороны Японии – министр иностранных дел Д. Комура и посланник в США К. Такахира.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев!

С добрым утром, Монреаль! С добрым сентябрьским утром! И хорошего всем дня!

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