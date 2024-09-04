5 этапов покупки дома без риелтора

Ведь что в этом сложного: купить дом или квартиру? Проще простого!

Первый этап: Вы звоните напрямую продавцу, которого находите на сайте, где собственники недвижимости выставляют свою недвижимость сами, чтобы не платить услуги риелтору.

Дом Вам нравится и Вы хотите сразу договориться с продавцом о цене. Но продавец Вам говорит, что уже получил 5 прекрасных предложений от других покупателей и должен выбрать лучшее сегодня вечером. Значит надо поторопиться.

Второй этап: Ваше предложение о покупке дома вы скачиваете с того же сайта, где нашли этот дом, предлагаете цену, которая, как Вам кажется, должна выиграть в аукционе и ждете ответ продавца.

К вашей большой радости, Ваше предложение было самым лучшим.

Третий этап: Вы звоните в банк, чтобы получить ипотеку под будущий дом или квартиру.

В банке Вас просят предоставить Декларацию продавца, в которой продавец должен был указать все известные ему проблемы, как на личном опыте так и те, о которых он прочитал в Декларации продавца предыдущего владельца.

Продавец говорит, что такой документ он не обязан вам предоставлять, т.к. этот документ требуют риелторы, а он не хочет продавать свой дом через риелтора. К тому же, добавляет продавец дома, если Вас что-то не устраивает, он продаст дом другим, т.к. его телефон разрывается от звонков и даже кто-то уже предлагает больше, чем Вы.

После бессонной ночи, Вы закрываете глаза на отсутствие Декларации продавца и торопите банк дать как можно быстрее письмо на ипотеку.

Ура, письмо получено, и Вы с нетерпением ждете подписание у нотариуса.

Четвертый этап: Вы объявляете хозяину квартиры, которую снимаете, что не продлеваете договор на аренду и он быстро подписывает новый договор с другой семьей.

И вот наконец-то наступил этот знаменательный день. Грузовик для переезда назначен на завтра, коробки сложены, холодильник и плита заказаны и должны быть завтра доставлены в новый дом.

В назначенный час Вы идете к нотариусу, но почему-то продавца на месте нет. Нотариус с тревогой говорит, что ему уже несколько дней не удается дозвониться до продавца.

Как же так, начинаете паниковать Вы, ведь все же было сделано правильно: инспекцию сделали, договор подписали… А продавец не пришел и никаких штрафных санкций по подписанному между вами договору он не несет!

Нотариус требует заплатить ему 1000$ за работу, надо оплатить 1000$ за грузовик и пропали 600$ за инспекцию дома. Но самое ужасное, завтра утром Вам с вашими детьми придется уехать со съемной квартиры, т.к. другая семья туда должна въехать завтра после обеда.

И вот тут наступает пятый этап, когда надо звонить опытному риелтору, чтобы узнать что делать?

Первый вопрос риелтора: Почему Вы ко мне не обратились, зная, что мои услуги бесплатны для покупателя?

— Потому что мы думали, что мы — умнее и все сделаем лучше, честно объясняете Вы. К тому же мы нашли этот дом на сайте , где продавцы хотят продать свои дома сами.

— Продавец конечно же не предоставил Вам Декларацию продавца? спрашивает у Вас риелтор.

А ведь это одна из причин продажи дома без риелтора, чтобы можно было утаить проблемы в доме или историю дома, как например убийство или суицид в прошлом, о которых нужно написать в Декларации продавца.

— Почему Вы предложили такую цену за этот дом?, продолжает она. Чтобы не переплатить и дать правильную цену, риелтор предоставляет статистику по проданным домам в этом районе, а Вы предложили цену наугад.

— А как же быть с продавцом, который передумал продавать дом? гневно спрашиваете Вы.

— Открывать дело в суде, и платить адвокатам в течение нескольких лет, ожидая разбирательства дела.

За мою 20-летнюю работу риелтором не было ни разу такого случая, чтобы одна из сторон не пришла на подписание к нотариусу. Потому что в предложении о покупке, подготовленном адвокатами из Ассоциации риелторов есть такие большие штрафные санкции на этот счет, что никому не придет в голову сорвать сделку.

Вот такие 5 этапов покупки недвижимости без риелтора. Мое логичное предложение: перескочить 4 этапа и сразу перейти к 5-му. Ведь покупка недвижимости — это очень волнительный и непростой момент в вашей жизни. Доверьтесь профессионалу.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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