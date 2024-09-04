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Новости Новости дня Делового Монреаля за 4 сентября 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 4 сентября 2024 года

Denis Dankoff Сен 4, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 5 Просмотров

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

В Монреале и в Квебеке

  • Новый учебный год в Университете Макгилла: Про-палестинская акция протеста завершилась вандализмом на нижнем поле. Усилены меры безопасности, ворота Roddick Gates закрыты.
  • Выставка Бэнкси: В Монреале проходит выставка «Искусство Бэнкси: Без границ», которая началась в августе.
  • Смена арены женской хоккейной команды: Женская хоккейная команда Монреаля будет проводить домашние матчи на арене Place Bell в Лавале.
  • Канал Шамбли вновь открыт: Parcs Canada объявили, что канал Шамбли вновь открыт для судоходства после завершения работ по поднятию уровня воды.
  • Популярность кино: Кино по-прежнему популярно среди жителей Квебека, но меньше, чем до пандемии.
  • Смерть д-ра Кларенса Бейна: Д-р Кларенс Бейн, долгое время возглавлявший чернокожее сообщество Монреаля, скончался в возрасте 91 года.
  • Номер Коула Колфилда: Форвард “Монреаль Канадиенс” Коул Колфилд будет выступать под номером 13 в честь своего друга Джонни Годро.
  • Выигрыш в лотерею: Супруги из Квебека выиграли джекпот Boule d’Or в тираже Lotto 6/49 и получили $50 миллионов.

В Канаде

  • Снижение ключевой ставки Банка Канады: Банк Канады снизил ключевую ставку до 4.25% и допустил возможность дальнейших снижений.
  • Профицит торгового баланса: В июле Канада зафиксировала профицит торгового баланса в размере $684 млн.
  • Заседание городского совета Оттавы: Сегодня состоится первое за 8 недель полное заседание городского совета Оттавы, на котором будет представлен отчет о финансовом положении города.
  • Катастрофические погодные явления: Страховое бюро Канады сообщило о рекордном количестве страховых случаев из-за наводнений, лесных пожаров и града.
  • Закрытие магазина Top of the World: Старейший магазин скейтбордов и сноубордов в Оттаве Top of the World закроется 27 сентября 2024 года после 31 года работы.
  • Перекрытия дорог в Торонто: С четверга начнутся перекрытия дорог в связи с проведением Международного кинофестиваля (TIFF).
  • Мошенничество с использованием ИИ: Полиция Летбриджа задержала двух мужчин по подозрению в крупном мошенничестве с использованием ИИ для имитации голосов родственников жертв.

В России

  • Ордер МУС против Путина: Песков заявил, что ордер МУС против Путина «не будет ограничителем» для контактов России.
  • Визит Эрдогана в Казань: Эрдоган приедет в Казань на октябрьский саммит БРИКС.
  • Арест имущества дочери главного кадровика Минобороны: Суд арестовал имущество дочери Юрия Кузнецова.
  • Муравьи в посылках из Таиланда: Тысячи живых муравьев обнаружились в посылках из Таиланда, направлявшихся в Москву.
  • Производство автобусов во Владивостоке: «Соллерс» начал производство туристических и междугородних автобусов во Владивостоке.
  • Регистрация IT-преступлений: МВД зарегистрировало 677 тысяч IT-преступлений за семь месяцев 2024 года.
  • Похищение бизнесмена в Подмосковье: Шесть человек задержаны за похищение бизнесмена, заказанное родственником.
  • Ограничение доступа к облачным продуктам: Microsoft начала ограничивать доступ к облачным продуктам для российских компаний.
  • Отмена виз для туристов: Российский союз туриндустрии предложил отменить визы для туристов из дружественных стран.
  • Смерть Сергея Иваненко: Умер заместитель председателя «Яблока» Сергей Иваненко в возрасте 65 лет.

В мире

  • Санкции против медиагруппы “Россия сегодня”: США ввели санкции против медиагруппы “Россия сегодня” и Маргариты Симоньян.
  • Задержание Греты Тунберг: Грету Тунберг снова задержали за акцию против войны в Газе.
  • Стрельба в школе в Джорджии: В американской Джорджии произошла стрельба в школе, погибли четверо, 30 пострадавших.
  • Отставка Дмитрия Кулебы: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку.
  • Повышение налогов в Финляндии: В Финляндии повысят налоги на сладости, сократят пособия по больничным и отменят пенсии живущим за границей.
  • Перевернувшаяся лодка с мигрантами: В проливе Ла-Манш перевернулась лодка с мигрантами, погибли по меньшей мере 12 человек.
  • Усиление таможенного контроля в Нарве: Пересечение границы Нарва — Ивангород теперь занимает до 5–8 часов из-за усиления таможенного контроля со стороны Эстонии.
  • Подорожание билетов на концерты Oasis: Билеты на концерты рок-группы Oasis подорожали до £6 тыс.
  • Инсульт Брайана Мэя: Гитарист Queen Брайан Мэй рассказал о перенесенном инсульте.
  • Смерть Владимира Буре: Ушёл из жизни четырёхкратный призер Олимпийских игр в плавании Владимир Буре.

 

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