Новости дня Делового Монреаля за 4 сентября 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
В Монреале и в Квебеке
- Новый учебный год в Университете Макгилла: Про-палестинская акция протеста завершилась вандализмом на нижнем поле. Усилены меры безопасности, ворота Roddick Gates закрыты.
- Выставка Бэнкси: В Монреале проходит выставка «Искусство Бэнкси: Без границ», которая началась в августе.
- Смена арены женской хоккейной команды: Женская хоккейная команда Монреаля будет проводить домашние матчи на арене Place Bell в Лавале.
- Канал Шамбли вновь открыт: Parcs Canada объявили, что канал Шамбли вновь открыт для судоходства после завершения работ по поднятию уровня воды.
- Популярность кино: Кино по-прежнему популярно среди жителей Квебека, но меньше, чем до пандемии.
- Смерть д-ра Кларенса Бейна: Д-р Кларенс Бейн, долгое время возглавлявший чернокожее сообщество Монреаля, скончался в возрасте 91 года.
- Номер Коула Колфилда: Форвард “Монреаль Канадиенс” Коул Колфилд будет выступать под номером 13 в честь своего друга Джонни Годро.
- Выигрыш в лотерею: Супруги из Квебека выиграли джекпот Boule d’Or в тираже Lotto 6/49 и получили $50 миллионов.
В Канаде
- Снижение ключевой ставки Банка Канады: Банк Канады снизил ключевую ставку до 4.25% и допустил возможность дальнейших снижений.
- Профицит торгового баланса: В июле Канада зафиксировала профицит торгового баланса в размере $684 млн.
- Заседание городского совета Оттавы: Сегодня состоится первое за 8 недель полное заседание городского совета Оттавы, на котором будет представлен отчет о финансовом положении города.
- Катастрофические погодные явления: Страховое бюро Канады сообщило о рекордном количестве страховых случаев из-за наводнений, лесных пожаров и града.
- Закрытие магазина Top of the World: Старейший магазин скейтбордов и сноубордов в Оттаве Top of the World закроется 27 сентября 2024 года после 31 года работы.
- Перекрытия дорог в Торонто: С четверга начнутся перекрытия дорог в связи с проведением Международного кинофестиваля (TIFF).
- Мошенничество с использованием ИИ: Полиция Летбриджа задержала двух мужчин по подозрению в крупном мошенничестве с использованием ИИ для имитации голосов родственников жертв.
В России
- Ордер МУС против Путина: Песков заявил, что ордер МУС против Путина «не будет ограничителем» для контактов России.
- Визит Эрдогана в Казань: Эрдоган приедет в Казань на октябрьский саммит БРИКС.
- Арест имущества дочери главного кадровика Минобороны: Суд арестовал имущество дочери Юрия Кузнецова.
- Муравьи в посылках из Таиланда: Тысячи живых муравьев обнаружились в посылках из Таиланда, направлявшихся в Москву.
- Производство автобусов во Владивостоке: «Соллерс» начал производство туристических и междугородних автобусов во Владивостоке.
- Регистрация IT-преступлений: МВД зарегистрировало 677 тысяч IT-преступлений за семь месяцев 2024 года.
- Похищение бизнесмена в Подмосковье: Шесть человек задержаны за похищение бизнесмена, заказанное родственником.
- Ограничение доступа к облачным продуктам: Microsoft начала ограничивать доступ к облачным продуктам для российских компаний.
- Отмена виз для туристов: Российский союз туриндустрии предложил отменить визы для туристов из дружественных стран.
- Смерть Сергея Иваненко: Умер заместитель председателя «Яблока» Сергей Иваненко в возрасте 65 лет.
В мире
- Санкции против медиагруппы “Россия сегодня”: США ввели санкции против медиагруппы “Россия сегодня” и Маргариты Симоньян.
- Задержание Греты Тунберг: Грету Тунберг снова задержали за акцию против войны в Газе.
- Стрельба в школе в Джорджии: В американской Джорджии произошла стрельба в школе, погибли четверо, 30 пострадавших.
- Отставка Дмитрия Кулебы: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку.
- Повышение налогов в Финляндии: В Финляндии повысят налоги на сладости, сократят пособия по больничным и отменят пенсии живущим за границей.
- Перевернувшаяся лодка с мигрантами: В проливе Ла-Манш перевернулась лодка с мигрантами, погибли по меньшей мере 12 человек.
- Усиление таможенного контроля в Нарве: Пересечение границы Нарва — Ивангород теперь занимает до 5–8 часов из-за усиления таможенного контроля со стороны Эстонии.
- Подорожание билетов на концерты Oasis: Билеты на концерты рок-группы Oasis подорожали до £6 тыс.
- Инсульт Брайана Мэя: Гитарист Queen Брайан Мэй рассказал о перенесенном инсульте.
- Смерть Владимира Буре: Ушёл из жизни четырёхкратный призер Олимпийских игр в плавании Владимир Буре.
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