Канадские ученые улучшили работу мозга, применив для этого электромагнитные поля

Состояние «потока» связано с повышенной продуктивностью и глубокой сосредоточенностью. Оно может возникать при различных видах деятельности, таких как спорт и творчество. В эксперименте 39 участников играли в видеоигру «Змейка» на разных уровнях сложности. Во время одной из игровых сессий, участники подвергались воздействию ЭМП, имитирующего нейронную активность в миндалевидном теле — области мозга, отвечающей за обработку эмоций и способствующей состоянию «потока».

Исследователи зафиксировали значительное снижение активности бета-волн (12-16 Гц) в нескольких областях мозга, включая левый клин, левый предклин, левую заднюю поясную извилину, островок и парагиппокампальную извилину. Бета-волны обычно связаны с активным мышлением и концентрацией внимания, а их снижение может указывать на переход к более расслабленному состоянию, характерному для «потока».

Кроме того, участники сообщили о большей легкости концентрации при воздействии ЭМП, особенно среди тех, кто ранее не играл в «Змейку».