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Новости Канадские ученые улучшили работу мозга, применив для этого электромагнитные поля

Канадские ученые улучшили работу мозга, применив для этого электромагнитные поля

Степан Артемьевский Сен 4, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские ученые улучшили работу мозга, применив для этого электромагнитные поля отключены 0 Просмотров

Исследователи из Лаурентийского университета в Канаде совершили прорыв в нейронауке, разработав метод улучшения работы мозга с использованием электромагнитных полей.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Brain Research, показывают, что ЭМП могут усиливать состояние «потока» — ментальное состояние полной концентрации на задаче.

Состояние «потока» связано с повышенной продуктивностью и глубокой сосредоточенностью. Оно может возникать при различных видах деятельности, таких как спорт и творчество. В эксперименте 39 участников играли в видеоигру «Змейка» на разных уровнях сложности. Во время одной из игровых сессий, участники подвергались воздействию ЭМП, имитирующего нейронную активность в миндалевидном теле — области мозга, отвечающей за обработку эмоций и способствующей состоянию «потока».

Исследователи зафиксировали значительное снижение активности бета-волн (12-16 Гц) в нескольких областях мозга, включая левый клин, левый предклин, левую заднюю поясную извилину, островок и парагиппокампальную извилину. Бета-волны обычно связаны с активным мышлением и концентрацией внимания, а их снижение может указывать на переход к более расслабленному состоянию, характерному для «потока».

Кроме того, участники сообщили о большей легкости концентрации при воздействии ЭМП, особенно среди тех, кто ранее не играл в «Змейку».

Исследование также показало, что под воздействием ЭМП неопытные участники быстрее осваивали оптимальные стратегии и достигали результатов, сопоставимых с опытными игроками.

Ученые считают, что их открытие может привести к созданию портативных устройств, которые помогут улучшить концентрацию внимания во время работы или учебы. Это открытие открывает новые возможности для повышения продуктивности и эффективности в различных сферах деятельности.

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