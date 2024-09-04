Встреча канадца с медведем-гризли чуть не закончилась трагически

Событие произошло в 53 километрах к северо-западу от Калгари, возле перекрестка дорог Range Road 34 и Township Road 274.
По информации полиции, мужчина столкнулся с медведицей и ее медвежатами, которые внезапно вышли из леса.
Медведица, почувствовав угрозу для своих детенышей, напала на мужчину, нанеся ему серьезные травмы.
Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где его состояние оценили как «очень тяжелое».
Медики не могут дать гарантий относительно его выживания, что подчеркивает серьезность полученных травм.
Перед этим инцидентом в нескольких районах провинции Альберта уже объявили об опасности встречи с медведями.
Однако все места, указанные в предупреждении, находились почти в ста километрах от места нападения, что вызывает вопросы о безопасности этих территорий.
Ранее в Канаде также был случай, когда мужчина утверждал, что столкнулся с черным медведем барибалом.
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