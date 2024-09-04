Китай начал антидемпинговое расследование в отношении канадского рапса

Министерство коммерции КНР заявило, что экспорт канадского рапса в Китай значительно увеличился, что вызывает подозрения в демпинге.

В 2023 году стоимость экспорта семян рапса из Канады в Китай составила $3,47 млрд, а объем поставок вырос на 170%.

Китай также начнет расследование в отношении канадской химической продукции, хотя конкретные виды продукции не уточняются.

Пекин выразил недовольство дискриминационными мерами Канады и планирует использовать механизм разрешения споров ВТО.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил о введении 100% пошлин на китайские электромобили и 25% пошлин на сталь и алюминий, что, по мнению китайских властей, может ухудшить торгово-экономические отношения между странами.