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Канадцы портят цветы рапса в попытке сделать красивый кадр. Фото полиции

Китай начал антидемпинговое расследование в отношении канадского рапса

Степан Артемьевский Сен 4, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Китай начал антидемпинговое расследование в отношении канадского рапса отключены 2 Просмотров

Китай начал антидемпинговое расследование в отношении канадского рапса и химической продукции на фоне планов Канады ввести пошлины на китайские электромобили, сталь и алюминий.

 

Министерство коммерции КНР заявило, что экспорт канадского рапса в Китай значительно увеличился, что вызывает подозрения в демпинге.

В 2023 году стоимость экспорта семян рапса из Канады в Китай составила $3,47 млрд, а объем поставок вырос на 170%.

Китай также начнет расследование в отношении канадской химической продукции, хотя конкретные виды продукции не уточняются.

Пекин выразил недовольство дискриминационными мерами Канады и планирует использовать механизм разрешения споров ВТО.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил о введении 100% пошлин на китайские электромобили и 25% пошлин на сталь и алюминий, что, по мнению китайских властей, может ухудшить торгово-экономические отношения между странами.

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