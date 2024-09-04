Книга дня: Наталья Козловская. Щенок из цилиндра

Повесть Натальи Козловской рассказывает о приключениях маленького щенка, который ищет своё место в жизни.

История начинается с того, что фокусник Альберт во время циркового представления вместо кролика достаёт из шляпы щенка. Так начинаются забавные и трогательные истории о взрослении щенка и обретении им друзей.

В первой истории, «Свой номер», щенок знакомится с опытным пуделем Артемоном, который даёт ему имя Бартоломей и предлагает придумать свой номер для циркового коллектива. Щенок не умеет выполнять трюки, как другие цирковые животные, но у него феноменальный нюх. Он помогает дирижёру и фокуснику, найдя их палочки, которые они случайно поменяли местами.

Бартоломей очень хочет подготовить свой номер, но у него не проявляются артистические таланты. Его утешает гардеробщик дядя Вася, с которым щенок подружился. Щенок чувствует себя в гардеробе как дома, что приводит к казусу: он использует одежду как гимнастические маты, и вся одежда оказывается перепутанной.

В продолжении истории Бартоломей демонстрирует своё уникальное обоняние, помогая вернуть перепутанную одежду зрителям. Это приводит к созданию номера «Бюро находок», с которым он и дядя Вася начинают выступать на арене цирка.

Во втором рассказе, «Факир», читатели знакомятся с цирковым пожарным Иваном Степановичем Ферзиковым, который организует пожарную команду для обеспечения безопасности во время огнеопасных номеров. В команду входят Бартоломей и слоненок Тим. Они учатся пользоваться пожарным оборудованием и участвуют в соревнованиях.

История также включает детективный элемент с пропажей таинственной танцовщицы, которая оказывается гигантским питоном по имени Зита. Бартоломей помогает Зите адаптироваться к суровому климату, что приводит к забавным происшествиям, когда змею путают со шлангом.

Щенок Бартоломей многому научился в цирке: находить пропавшие вещи, отбивать дробь хвостом на барабане и, самое главное, выручать друзей в трудных ситуациях. Эти навыки и доброта, с которой написана книга, делают её особенно ценной. Читатели узнают, что делать добрые дела — это большая радость.

Дядя Вася, гардеробщик, чинит одежду зрителей во время представлений, показывая, что можно быть полезным на любом месте. Он убеждён, что дарить людям хорошее настроение может каждый, независимо от своей работы. Эта этическая позиция автора — важная ценность книги.

Хотя это детская сказка, она поднимает серьёзные проблемы. Книга проникнута уважением к труду и трудящимся, показывая, что цирк — это ежедневная упорная работа ради радости зрителей. Наталья Козловская с симпатией пишет о людях труда, таких как дядя Вася и уборщица тётя Зоя. В книге много юмора и нет отрицательных персонажей.

Автор также использует игру слов и лёгкий абсурд, напоминающий эксперименты Даниила Хармса. Например, кролик Помпон объясняет своё отсутствие тем, что опоздал из-за визита к знакомому зайцу.

Эта сказочная повесть Натальи Козловской действительно поднимает важную тему поиска своего предназначения. Начинать разговор с детьми о том, для чего человек приходит на свет, важно с раннего возраста. Повесть ориентирована на пяти-шестилетних малышей, но и ребятам постарше наверняка понравятся приключения доброго и простодушного щенка Бартоломея.

Великолепные иллюстрации Сергея Бордюга и Натальи Трепенок помогают юным читателям погрузиться в добрый и красочный мир цирка, делая историю ещё более увлекательной и запоминающейся.

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