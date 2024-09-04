BMW отзывает более 140 тысяч Mini Cooper SE

Отзыв касается автомобилей, произведенных в Европе с ноября 2018 года по январь 2024 года.

В общей сложности под отзыв попадают свыше 140 тысяч машин, включая 12,5 тысяч в США и около 39 тысяч в Германии.

Основная причина отзыва — проблема с аккумуляторами, которые могут перегреваться и даже возгораться, даже если автомобиль находится в статическом состоянии.

Известно о двух случаях перегрева аккумуляторов, однако ни один из них не привел к жертвам или травмам.

В рамках отзыва BMW планирует установить новое программное обеспечение, которое позволит выявить возможные проблемы с аккумулятором.

Если такая проблема будет обнаружена, аккумулятор будет заменен.