Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости BMW отзывает более 140 тысяч Mini Cooper SE

BMW отзывает более 140 тысяч Mini Cooper SE

Степан Артемьевский Сен 4, 2024 Новости, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи BMW отзывает более 140 тысяч Mini Cooper SE отключены 0 Просмотров

Компания BMW инициировала отзыв более 140 тысяч электромобилей Mini Cooper SE из-за потенциальной опасности перегрева аккумуляторов.

 

Отзыв касается автомобилей, произведенных в Европе с ноября 2018 года по январь 2024 года.

В общей сложности под отзыв попадают свыше 140 тысяч машин, включая 12,5 тысяч в США и около 39 тысяч в Германии.

Основная причина отзыва — проблема с аккумуляторами, которые могут перегреваться и даже возгораться, даже если автомобиль находится в статическом состоянии.

Известно о двух случаях перегрева аккумуляторов, однако ни один из них не привел к жертвам или травмам.

В рамках отзыва BMW планирует установить новое программное обеспечение, которое позволит выявить возможные проблемы с аккумулятором.

Если такая проблема будет обнаружена, аккумулятор будет заменен.

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*