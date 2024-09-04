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Новости План Монреаля по отмене лицензирования экскурсоводов вызывает опасения по поводу качества туров
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План Монреаля по отмене лицензирования экскурсоводов вызывает опасения по поводу качества туров

Виктория Христова Сен 4, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи План Монреаля по отмене лицензирования экскурсоводов вызывает опасения по поводу качества туров отключены 2 Просмотров

Монреаль планирует отменить требование лицензии для экскурсоводов, что вызывает беспокойство в отрасли относительно возможного влияния на качество и точность экскурсий по городу.

 

Сандрине Трудель-Лорендо, которая потратила сотни часов, чтобы получить лицензию экскурсовода, выразила своё мнение: «Это знание, передаваемое из поколения в поколение. И было бы грустно просто прекратить это без учета всех последствий».

Монреаль — один из немногих оставшихся городов в Северной Америке, где требуется лицензия для проведения экскурсий. Для сертификации необходимо пройти обязательный 240-часовой курс в ITHQ, школе гостиничного, туристического и ресторанного дела в Монреале. Курс стоит около $2000.

Фредерик Ниссен, соучредитель Local Montreal Food Tours, отметил: «Ученики таких курсов получают очень интересные и правильные знания о истории, культуре и архитектуре Монреаля. И у них также есть много интересных историй, которые они могут добавить к простому хронологическому рассказу».

Том Сиврайт, работающий экскурсоводом с 2016 года, сказал: «Если вы заказываете сертифицированного экскурсовода в Монреале, вы гарантированно получаете определённый уровень качества и знаний».

Если требования к лицензированию изменятся, есть опасения, что туристы могут не узнать правильные факты о знаковых достопримечательностях Монреаля. Но Сиврайт отметил, что это уже происходит, так как город ничего не делает, чтобы остановить нелегальных гидов.

Город заявил, что изучает правила и примет необходимые корректировки, работая с различными партнёрами. Ассоциация экскурсоводов, ITHQ, Туризм Монреаля и агентства экскурсоводов разрабатывают альтернативные предложения для города и представят их в ближайшие недели.

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