Глобальное потепление может привести к массовым обрушением мостов

Экстремальная жара и наводнения, вызванные изменением климата, ускоряют разрушение мостов, особенно тех, которые были построены до 1960 года и уже нуждались в ремонте.

Профессор Пол Чиновски из Университета штата Колорадо в Боулдере отметил, что большинство американских мостов не приспособлены к аномальной жаре.

Элементы, которые держат эти мосты, могут буквально развалиться, как игрушечные домики.

Экстремальные температуры и наводнения увеличивают риск разрушения конструкций, построенных из материалов, не предназначенных для выдерживания резких перепадов температуры.

По результатам исследования, глобальное потепление может привести к разрушению четверти стальных мостов в США к 2050 году.