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Общий вид моста Амбассадор.

Глобальное потепление может привести к массовым обрушением мостов

Степан Артемьевский Сен 4, 2024 В Мире, Новости Оставить комментарий 2 Просмотров

Глобальное потепление действительно оказывает негативное воздействие на мосты в США, повышая риск их обрушения.

 

Экстремальная жара и наводнения, вызванные изменением климата, ускоряют разрушение мостов, особенно тех, которые были построены до 1960 года и уже нуждались в ремонте.

Профессор Пол Чиновски из Университета штата Колорадо в Боулдере отметил, что большинство американских мостов не приспособлены к аномальной жаре.

Элементы, которые держат эти мосты, могут буквально развалиться, как игрушечные домики.

Экстремальные температуры и наводнения увеличивают риск разрушения конструкций, построенных из материалов, не предназначенных для выдерживания резких перепадов температуры.

По результатам исследования, глобальное потепление может привести к разрушению четверти стальных мостов в США к 2050 году.

Для укрепления мостов в условиях изменения климата принимаются различные меры:

  1. Использование новых материалов: Внедрение более устойчивых к экстремальным температурам и наводнениям материалов, таких как высокопрочные бетоны и стали, которые могут выдерживать резкие перепады температуры.
  2. Модернизация существующих конструкций: Ремонт и укрепление старых мостов, особенно тех, которые были построены до 1960 года и уже нуждаются в обновлении.
  3. Улучшение дренажных систем: Обеспечение эффективного отвода воды, чтобы предотвратить подмывание опор мостов и уменьшить риск разрушения во время наводнений.
  4. Мониторинг и оценка состояния мостов: Регулярные инспекции и использование технологий для мониторинга состояния мостов, чтобы своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы.
  5. Адаптация проектных стандартов: Обновление строительных норм и стандартов с учетом новых климатических условий, чтобы новые мосты были более устойчивыми к экстремальным погодным явлениям.

Эти меры направлены на повышение долговечности и безопасности мостов в условиях изменяющегося климата.

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