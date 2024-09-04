С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладная среда. Утром 17°C, Днём 21°C, Вечером 19°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации.

Ежегодно 4 сентября отмечается праздник, посвященный древнему корейскому боевому искусству, – Международный день тхэквондо (International Taekwondo Day), который сегодня объединяет миллионы людей увлечённых этим видом спорта. Он был учреждён по инициативе Всемирной федерации тхэквондо в 2006 году, а датой праздника выбрано 4 сентября в связи с тем, что в этот день в 1994 году, по решению Международного олимпийского комитета, тхэквондо официально было включено в число олимпийских видов спорта.

Ежегодно 4 сентября спортсменами-профессионалами и любителями этого вида спорта отмечается Международный день стрельбы из лука, установленный в честь основания в этот день в 1931 году Международной федерации стрельбы из лука (FITA), которая в настоящее время объединяет 168 национальных федераций.

В церковном календаре в этот день отмечается память мученика Агафоника Никомидийского, претерпевшего страдания за веру Христову в 4 веке. На Агафона замечали: если день выдавался ясным, то солнечная погода продержится еще четыре недели.

4 сентября 1888 года, 136 лет назад , Джордж Истмен получил патент на фотокамеру, заправляемую фотопленкой, и зарегистрировал торговый знак «Кодак».

4 сентября 1975 года, 49 лет назад, вышла в эфир первая передача телевизионного клуба знатоков «Что? Где? Когда?».

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев!

С добрым утром, Монреаль! С добрым сентябрьским утром! И хорошего всем дня!

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