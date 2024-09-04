Новости дня Делового Монреаля за 3 сентября 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
В Монреале и в Квебеке
- Открытие комплекса Royalmount: 5 сентября в Монреале открывается первая фаза многомиллионного комплекса Royalmount, включающая 50 магазинов и ресторанов класса люкс.
- Отмена лицензирования экскурсоводов: Власти Монреаля рассматривают возможность отмены обязательного лицензирования для экскурсоводов, что вызывает беспокойство в туристической отрасли.
- Решение Верховного суда Квебека: Верховный суд Квебека постановил, что в SPVM существует системное расовое профилирование, и присудил компенсацию в размере 5,000 долларов каждому, кто был остановлен на улице из-за своего этнического происхождения.
- Отставка Пьера Фицгиббона: Министр экономики Квебека Пьер Фицгиббон уходит в отставку.
- Рост числа брошенных питомцев: Montreal SPCA сообщает о 11% увеличении количества животных, нуждающихся в помощи, по сравнению с прошлым годом.
- Расширение Michelin Guide: Michelin Guide расширяется в Квебек, став третьим канадским рынком после Торонто и Ванкувера.
- Влияние новых тарифов на обучение: Новые тарифы на обучение для иногородних и иностранных студентов в Квебеке оказывают влияние на университетские спортивные команды, особенно в Университете Конкордия.
В Канаде
- Рейд на День труда в Онтарио: Полиция провинции Онтарио выписала 1,653 штрафа водителям в восточной части региона за превышение скорости и опасное вождение.
- Продажа Canadian Western Bank: Акционеры Canadian Western Bank почти единогласно поддержали продажу компании National Bank of Canada.
- Новые правила использования мобильных телефонов в школах Оттавы: В Оттаве введены строгие ограничения на использование смартфонов в классах.
- Лидерство Новой Шотландии по уровню магазинных краж: Новая Шотландия зафиксировала самый высокий уровень магазинных краж среди всех провинций страны.
- Новый закон о половом воспитании в Альберте: Альберта планирует ввести новый закон, требующий активного согласия родителей на участие детей в уроках полового воспитания.
- Расширение продаж алкоголя в Онтарио: С 5 сентября жители Оттавы смогут купить пиво, вино, сидр и готовые коктейли в магазинах шаговой доступности и на автозаправках.
- Смерть основателя Института сердца Оттавы: Ушел из жизни основатель Института сердца Оттавы, доктор Дональд Бинлендс.
В России
- Траурные мероприятия в Беслане: В Беслане прошли траурные мероприятия, посвященные 20-й годовщине теракта в школе.
- Переговоры Путина с президентом Монголии: Владимир Путин провел переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.
- Кража оборудования в Крыму: В Крыму раскрыли кражу оборудования для цементного завода на 3 миллиарда рублей.
- Импорт пива из Северной Кореи: В Россию впервые разрешили привозить пиво из Северной Кореи.
- Назначение Ксении Юдаевой: Советник Набиуллиной Ксения Юдаева может стать исполнительным директором от России в МВФ.
- Смерть Игоря Спасского: Ушел из жизни на 99-м году разработчик АПЛ «Курск», академик РАН Игорь Спасский.
- Юбилей песни “Третье сентября”: Сегодня 30-ти летний юбилей песни “Третье сентября”. Михаил Шуфутинский выступает в Кремле.
В мире
- Антидемпинговое расследование Китая: Китай начал антидемпинговое расследование в отношении канадской канолы.
- Прекращение экспорта оружия Великобританией: Великобритания прекратит экспорт некоторых видов оружия в Израиль.
- Управление железнодорожными операциями GO Transit: Deutsche Bahn возьмет на себя управление железнодорожными операциями пригородной железнодорожной системы GO Transit.
- Использование российских активов для помощи Украине: Венгрия сняла вопрос об использовании российских активов для помощи Украине с повестки дня заседания постпредов стран ЕС.
- ДТП в Китае: Один автобус сбил 24 пешехода в Китае, погибли 11 детей и родителей.
- Инцидент с участницей Олимпиады из Уганды: Участницу Олимпиады-2024 из Уганды облил бензином и поджег ее бойфренд.
- Задержание канадки в Австралии: В Австралии задержали канадку, которая пыталась ввезти в страну метамфетамин стоимостью C$12.3 млн.
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