Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Новости дня Делового Монреаля за 3 сентября 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 3 сентября 2024 года

Denis Dankoff Сен 3, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 7 Просмотров

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

В Монреале и в Квебеке

В Канаде

  • Рейд на День труда в Онтарио: Полиция провинции Онтарио выписала 1,653 штрафа водителям в восточной части региона за превышение скорости и опасное вождение.
  • Продажа Canadian Western Bank: Акционеры Canadian Western Bank почти единогласно поддержали продажу компании National Bank of Canada.
  • Новые правила использования мобильных телефонов в школах Оттавы: В Оттаве введены строгие ограничения на использование смартфонов в классах.
  • Лидерство Новой Шотландии по уровню магазинных краж: Новая Шотландия зафиксировала самый высокий уровень магазинных краж среди всех провинций страны.
  • Новый закон о половом воспитании в Альберте: Альберта планирует ввести новый закон, требующий активного согласия родителей на участие детей в уроках полового воспитания.
  • Расширение продаж алкоголя в Онтарио: С 5 сентября жители Оттавы смогут купить пиво, вино, сидр и готовые коктейли в магазинах шаговой доступности и на автозаправках.
  • Смерть основателя Института сердца Оттавы: Ушел из жизни основатель Института сердца Оттавы, доктор Дональд Бинлендс.

В России

  • Траурные мероприятия в Беслане: В Беслане прошли траурные мероприятия, посвященные 20-й годовщине теракта в школе.
  • Переговоры Путина с президентом Монголии: Владимир Путин провел переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.
  • Кража оборудования в Крыму: В Крыму раскрыли кражу оборудования для цементного завода на 3 миллиарда рублей.
  • Импорт пива из Северной Кореи: В Россию впервые разрешили привозить пиво из Северной Кореи.
  • Назначение Ксении Юдаевой: Советник Набиуллиной Ксения Юдаева может стать исполнительным директором от России в МВФ.
  • Смерть Игоря Спасского: Ушел из жизни на 99-м году разработчик АПЛ «Курск», академик РАН Игорь Спасский.
  • Юбилей песни “Третье сентября”: Сегодня 30-ти летний юбилей песни “Третье сентября”. Михаил Шуфутинский выступает в Кремле.

В мире

  • Антидемпинговое расследование Китая: Китай начал антидемпинговое расследование в отношении канадской канолы.
  • Прекращение экспорта оружия Великобританией: Великобритания прекратит экспорт некоторых видов оружия в Израиль.
  • Управление железнодорожными операциями GO Transit: Deutsche Bahn возьмет на себя управление железнодорожными операциями пригородной железнодорожной системы GO Transit.
  • Использование российских активов для помощи Украине: Венгрия сняла вопрос об использовании российских активов для помощи Украине с повестки дня заседания постпредов стран ЕС.
  • ДТП в Китае: Один автобус сбил 24 пешехода в Китае, погибли 11 детей и родителей.
  • Инцидент с участницей Олимпиады из Уганды: Участницу Олимпиады-2024 из Уганды облил бензином и поджег ее бойфренд.
  • Задержание канадки в Австралии: В Австралии задержали канадку, которая пыталась ввезти в страну метамфетамин стоимостью C$12.3 млн.

Подписаться на «News.Montreal» и на «Деловой Монреаль»

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*