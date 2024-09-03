Michelin расширяется и приходит в Квебек

Да, Michelin Guide расширяется в Квебек, став третьим канадским рынком после Торонто и Ванкувера.

Рестораны по всему Квебеку, а не только в Монреале, будут оцениваться, и первая подборка будет представлена в 2025 году.

Инспекторы будут делать анонимные визиты и могут присуждать до трех звезд за выдающееся качество, а также рейтинги Bib Gourmand за хорошую еду по более низким ценам.

Приход Michelin поддерживается инвестициями от местных туристических и экономических организаций.

Несмотря на некоторые проблемы в отрасли, такие как нехватка персонала, ожидается, что гид повысит видимость Квебека и привлечет больше туристов.

По мнению недавно опрошенных квебекцев, некоторые рестораны в их городе уже привлекли внимание и могут получить звезды Michelin. Вот несколько из них:

Kebec Club Privé – Этот ресторан под руководством Пьера-Оливье Пеллетье и Кассандры Остеррот известен своей приверженностью к местной гастрономии и экологической осознанности. Tanière³ – Ресторан, предлагающий уникальный гастрономический опыт в исторических сводах, под руководством шеф-повара Франсуа-Эммануэля Николя. Okeya Kyujiro – Японский ресторан, предлагающий аутентичный омакэсе-опыт, где шеф-повар Такуя Мацуда устраивает настоящее кулинарное шоу.

Эти рестораны демонстрируют высокое качество продуктов, гармонию вкусов и мастерство кулинарных техник, что делает их потенциальными кандидатами на получение звезд Michelin.

А какие из монреальских ресторанов вы бы включили в этот список?

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